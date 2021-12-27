«الصحة»: 4 فئات يحصلون على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

حدّدت وزارة الصحة والسكان، عبر موقعها الرسمي، الفئات المقرر حصولها على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، ضمن خطة وزارة الصحة لتطعيم المواطنين الذين مر عليهم أكثر من 6 أشهر من أجل تعزيز المناعة لديهم وتنشيطها للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، ويأتي ذلك ضمن حرص الوزارة على الوقاية والسيطرة على الوباء وتجنب الإصابة بالعدوى.

الفئات التي سوف تحصل على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

وكشفت وزارة الصحة عن الفئات التي ستحصل على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، وستكون الأولوية للفئات العاملة بالقطاع الطبي التي تعتبر حائط الصد الأول للتعامل مع الفيروس، مشيرة إلى أن هذه الفئات تشمل:

- العاملين في القطاع الطبي

- المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة

- المواطنين من كبار السن

- أي شخص تجاوز سنه 18عامًا

الحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا دون تسجيل

ووفقًا لبيان صحفي، أوضحت وزارة الصحة والسكان، أنّ هذه الفئات ستحصل على الجرعة الثالثة دون التسجيل مرة أخرى على موقع وزارة الصحة والسكان، وسيتم إرسال رسالة نصية لتلك الفئات التي مر عليها أكثر من 6 أشهر من أجل الحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، لتنشيط الجهاز المناعي والوقاية من مضاعفات كورونا.

الأطفال لن يحصلوا على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

وأكدت وزارة الصحة، أنّ الاطفال الذين لم تتجاوز أعمارهم أكثر من 18عامًا خارج القائمة المقرر حصولها على الجرعة الثالثة ولن يتم إدراج تلك الفئة في الوقت الحالي، مشيرة إلى أنّ الجرعة الأولى والثانية من اللقاح للأطفال، هي جرعة اختيارية ولهم حرية الحق في الحصول عليها أو عدم الحصول عليها.

التدابير الوقائية لتجنب الإصابة بالعدوى

وشدت وزارة الصحة على أهمية الحصول على اللقاح لأنّ اللقاحات تقلل من مضاعفات كورونا وتقلل من مخاطر دخول المستشفيات، بالإضافة إلى الالتزام بالتدابير الوقائية والاحترازية وتتمثل هذه التدابير في:

- ارتداءالكمامة

- غسل اليدين بالماء والصابون

- التباعد الجسدي والبدني

- التواجد في أماكن ذات تهوية جيدة