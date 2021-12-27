نائب محافظ بني سويف يتابع تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بمركز ناصر

زار الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف، اليوم، مركز ناصر؛ لمتابعة سير العمل في مشروعات «حياة كريمة» ضمن المشروع القومي لتطوير القرى، بحضور علي يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر، في إطار تكليفات المحافظ محمد هاني غنيم بالمتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل في مشروعات المبادرة الرئاسية، والوقوف على المعوقات أولاً بأول لسرعة تذليلها؛ لتسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة.

إنشاء جمعية زراعية ووحدة بيطرية

تفقد نائب المحافظ سيرالعمل في مشروع المجمع الخدمي بدنديل، ويُشرف على تنفيذه الجهاز المركزي للتعمير، ضمن 6 مجمعات خدمية جارٍ إنشاؤها بقرى «الحمام، أشمنت، دلاص، بهبشين، بني عدي» في إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري، حيث يضم المجمع «مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين، مكتب بريد، وحدة للتضامن الاجتماعي، مكتب تموين، شهر عقاري»؛ لتقديم العديد من الخدمات المختلفة بطريقة حديثة ومميكنة داخل المبنى، توفيرا للوقت والجهد والتيسير على مواطني تلك القرى، بجانب متابعة سير العمل في مشروع إنشاء مجمع دنديل الزراعي، ويتضمن إنشاء جمعية زراعية ووحدة بيطرية وإرشاد زراعي ومجمع لإنتاج وتصنيع الألبان.

إنشاء مدرسة للتعليم الأساسي

وتابع الدكتورعاصم سلامة، سير العمل في بعض المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع التعليم، وتفقد الأعمال الجاري تنفيذها بمدرسة كمال قرني عويس للتعليم الأساسي إنشاء جديد، والتي تنفذها هيئة الأبنية التعليمية وتضم 11 فصلا دراسيا، ضمن 26 مشروعا ما بين «إنشاء جديد، توسعات، تعلية، إحلال جزئي» يجرى تنفيذها بقرى المركز.

كما تفقد سلامة سير العمل في مشروع تطوير الوحدة الصحية بدنديل؛ لتطويرها طبقا لمعايير التأمين الصحي الشامل، ضمن 17 مشروعا، يتم تنفيذها في قطاع الصحة بناصر؛ لتطوير ورفع كفاءة الوحدات الصحية، تحت إشراف جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد.