محافظ بني سويف يتابع برنامج تأهيل طلاب الثانوية الفندقية لسوق العمل

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أهمية التدريب العملي لطلاب المدرسة الثانوية الفنية ،وتنمية مهاراتهم وتعزيز قدراتهم في الجانب العملي والتطبيقي لمواكبة سوق العمل خاصة في قطاعات اقتصادية مهمة مثل القطاع السياحي، الذي يعد أحد القطاعات الاقتصادية الرئيسة التي تضمنتها الإستراتيجية التنموية المحلية العامة التي أطلقتها محافظة بني سويف

جاء ذلك خلال متابعته للخطوات والإجراءات العملية التي كلف مسؤولى قطاع التعليم بتنفيذها،أثناء زيارته الأخيرة لمدرسة الفندقية ،وتم خلالها التأكيدعلى أهميةإعداد خطة تدريبية لتأهيل وتدريب طلاب المدرسة بشكل يؤهلهم لسوق العمل بالتعاون مع الجهات والمؤسسات العلمية والأكاديمية المتخصصة في المجال

حيث أشار الأستاذ عمرو شحاتة وكيل وزارة التعليم إلى لقائه بالدكتورة غادة على عميد كلية السياحة والفنادق ببني سويف، خلال زيارته للكلية وفي حضورمدير التعليم الفني المهندس كامل أبو طالب،لبحث آليات تنفيذ برنامج تدريبي لتأهيل الطلاب،حيث تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون مع الكلية ،للاستفادة من خبرات أساتذة الكلية في مجال تدريب طلاب الفندقية وتأهيلهم بأحدث الأساليب في مجال السياحة والفنادق لتخريخ عناصر فنية مدربة ومؤهلة لسوق العمل والاستفادة من الطاقات والإمكانات المتواجدة في المدرسة،على أن يتم التدريب خلال الفصل الدراسي الثاني مع توفير كافة الخامات واحتياجات التدريب من خلال مديرية التربية والتعليم

تجدر الإشارة إلى أن محافظ بني سويف قد زار"مؤخرا" المدرسة الفندقية لمتابعة سير العملية التعليمية بالمدرسة،وقد أبدى استياءه من تدني مستوى التدريب ، حيث وجه بتلافي السلبيات التي تم رصدها وإعداد برنامج تأهيلي وتدريبي للطلاب يؤهلهم لسوق العمل