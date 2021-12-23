محافظ بني سويف يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير الطرق والمحاور

قام الدكتورمحمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، صباح اليوم، بجولة تفقدية، تابع من خلالها تطور وإنشاء دوران محور عدلي منصور من الناحية الشرقية الذي يشمل تطويراً كاملاً للميدان ورفع كفاءة المنطقة وخلق محاور مرورية جديدة، خاصة وأن المنطقة نقطة التقاء لعدد من الطرق.

سير الأعمال حسب التصميم المعماري والإنشائي

وناقش المحافظ سير الأعمال حسب التصميم المعمارى والإنشائي الجارى تنفيذه، مشددا على الانتهاء من الأعمال والمراجعة الإنشائية أولاً بأول، مؤكدا أهمية المشروع لمنطقة المحور الذي تم تشغيله تجريبيا ويمثل شريان حيوى تمت إضافته لشبكة الطرق بالمحافظة ضمن حزمة المشروعات القومية التي تم تنفيذها على مدار 8 سنوات في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

نصب تذكاري لشهداء مصر في بني سويف

كما أكمل محافظ بني سويف جولته بتفقد سير الأعمال في مشروع تطوير حديقة الشلال وإنشاء النصب التذكارى لشهداء الوطن من أبناء بني سويف الذين سطروا أروع وأسمي أنواع التضحيات من أجل رفعة وطنهم الغالي مصر، حيث وضعت المحافظة تصميما معماريا مميز للنصب التذكارى يليق بشهداء مصر الأبرار وتخليداً لذكرى أولئك الأبطال.

رافق المحافظ خلال جولته، المحاسب هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، محمد رياض نائب رئيس المدينة ومحمد عثمان رئيس قرية بياض العرب، وشيرين حسين مدير المكتب الفني وبعض أعضاء المكتب الفني والتنفيذيين المعنين.