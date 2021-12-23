محافظ بني سويف يوجه بتفعيل الأنشطة المتنوعة في المدارس

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على أهمية تفعيل دور الأنشطة الطلابية في مختلف المدارس، بما يتسق مع رؤية الدولة المصرية 2030، لاسيما في محور بناء الشخصية المصرية، مؤكداً على أهمية الدور الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم من خلال دعم المنظومة بالمناهج الحديثة، ودعم الأنشطة المتنوعة، وأثنى على قيام الوزارة بتنظيم مسابقات ثقافية وعلمية، تساعد في تنمية مهارات وقدرات الطلاب.

وكيل تعليم بني سويف يستعرض نتائج مسابقات المكتبات النموذجية

جاء ذلك خلال استعراض عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، نتائج مسابقات المكتبات النموذجية على مستوى المديرية، للعام الدراسي 2021/ 2022، والتي تنفذها وزارة التربية والتعليم لتشجيع ودعم المنافسة بين مكتبات المدارس في مختلف المراحل التعليمية من ابتدائي وإعدادي وثانوي، وفق مجموعة من المعايير من حيث الموقع والمساحة والإعداد الفني والخدمات المكتبية والجوانب الابتكارية وغيرها.

مكتبة «عبد الرحمن هديب» تفوز بالمركز الأول للمرحلة الابتدائية

وأسفرت نتائج المسابقة في المرحلة الابتدائية عن فوز مكتبة مدرسة «عبد الرحمن هديب»، بإدارة تعليم ناصر، بالمركز الأول، ومكتبة مدرسة «سعد بن أبي وقاص» الرسمية، بإدارة تعليم الفشن، بالمركز الثاني، فيما حصلت مكتبة مدرسة «القصبة»، بإدارة سمسطا التعليمية، على المركز الثالث، بينما حصلت مكتبة مدرسة «عطف افوة» للبنين، بإدارة الواسطى التعليمية، على المركز الرابع.

مدرسة «الفشن» للبنات تفوز بجائزة مكتبات المرحلة الإعدادية

وفي المرحلة الإعدادية، فازت مكتبة مدرسة الفشن الإعدادية للبنات بالمركز الأول، وفي المركز الثاني جاءت مكتبة مدرسة «محمد طه الساعي» للبنات، بإدارة ناصر التعليمية، وحصلت مكتبة مدرسة «الديوان» الخاصة بإدارة بني سويف التعليمية، على المركز الثالث، ومكتبة مدرسة «جاويش» الجديدة بإهناسيا، على المركز الرابع.

مكتبة «الشهيد محمد كامل» تفوز بالمركز الأول للمرحلة الثانوية

وأسفرت نتيجة المرحلة الثانوية عن فوز مكتبة مدرسة «الشهيد محمد كامل»، بإدارة ناصر التعليمية، بالمركز الأول، ومكتبة مدرسة «فاطمة الزهراء» للبنات، بإدارة ببا التعليمية، بالمركز الثاني، ومكتبة مدرسة «أبو عبيدة بن الجراح»، بإدارة سمسطا التعليمية، بالمركز الثالث، وفوز مكتبة مدرسة «الواسطى» الفنية، بالمركز رابع.

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف على أهمية الأنشطة التربوية، والمكتبة المدرسية على وجه الخصوص، التي تمثل أحد المحاور الرئيسية في بناء الفرد المتعلم، ولها دور في حياة مجتمع المستفيدين، معتبراً أنها ليست مجرد مجموعة من الكتب والمراجع، وإنما مركز مصادر التعلم، حيث تُعد المكتبة مؤسسة لرعاية مجالات النشاط والهوايات، التي تنمي مواهب الطلاب وتمكنهم من التفوق.

موجه عام المكتبات تشرح أهداف المسابقة

من جهتها، أوضحت حنان فتحي، موجه عام المكتبات، أن الهدف من المسابقة هو تأكيد الدور الرائد للمكتبات المدرسية، وتوسيع نطاق الخدمات المكتبية في خدمة المناهج الدراسية، وإثارة روح التنافس بين العاملين بالمكتبات المدرسية، إلى جانب الارتقاء بالمستوى المهني لاخصائي المكتبات، لإكسابهم الخبرات المتجددة في مجال العمل، وتشجيع الطلاب على ارتياد المكتبات، وتزويدهم بالمهارات المكتبية التي تيسر لهم الاستخدام الأمثل للمكتبة.