تفاصيل الاشتراك في التأمينات لحاملي الرخصة المهنية وسائقي الجرارات

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، ​توفير التغطية التأمينية، للفئات العاملة بمصر وإدراجهم بمنظومة التأمينات الاجتماعية، للاستفادة من مزايا التأمين الاجتماعى ضد مخاطر العجز والشيخوخة والوفاة، مشيرة إلى أنه تم إتاحة الاشتراك بالتأمينات، لأصحاب رخص قيادة الجرارات الزراعية بمقطورة، أو سيارات الأجرة أو في مجال النقل السياحي للسائقين أصحاب رخص القيادة المهنية من الدرجة الأولى والثانية والثالثة، وفقاً لأحكام قانون المرور.

التأمين على سائقي منظومة نقل الركاب

وتابعت التأمينات على موقعها الرسمى، أنه تم إتاحة التأمين على السائقين في منظومة نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والسائق الحاصل على رخصة قيادة خاصة متي ثبت اشتغاله على سيارات النقل الخفيف، وكذلك سائقي التوك توك والتباعين على سيارات النقل في القطاع الخاص.

المستندات المطلوبة للتأمين على السائقين

ولفتت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إلى أن السائق من الفئات السابقة، يتقدم إلى مكتب الهيئة بطلب الاشتراك في هذا النظام، ويحرر هذا الطلب على النموذج رقم (43) المرفق هنا مرفقا به:

- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.

- صورة ضوئية من شهادة الميلاد المميكنة.

- خطاب من إدارة المرور المختصة يفيد تقدمه بطلب الحصول على ترخيص بالقيادة مع أخذ إقرار عليه يتضمن موافاة الهيئة بصورة من رخصة القيادة الصادرة له من إدارة المرور فور صدروها.

- صورة من كارت التشغيل الذى يصدر لقائدى المركبات ووسائل النقل الجماعى التي تعمل ضمن منظومة النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

وأوضحت التأمينات، أن المكتب المختص بالتأمين على العامل من الفئات السابقة بعد استيفاء المستندات المطلوبة، يقوم بتسجيل سداد الاشتراكات على قاعدة معلومات الحاسب الآلي بالهيئة، مؤكدة أنه يتم حفظ أصول المستندات والنماذج والاستمارات المشار إليها إلكترونياً بالأرشيف الإلكتروني ويعتد بهذا الملف الإلكتروني كمستند عند صرف المستحقات التأمينية.