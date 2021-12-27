«الجيزة»: إنشاء ممرات للمشاة ووضع كاميرات مراقبة بميدان الجلاء

كشفت محافظة الجيزة عن الملامح الأولى لأعمال التطوير الشامل التي يشهدها ميدان الجلاء في حي الدقي، حيث شملت أعمال التطوير إنشاء ممرات للمشاة ووضع كاميرات مراقبة، وتركيب أعمدة انارة ودعم أرضيات الميدان.

كما شملت الأعمال إضاءات ديكورية، إضافة الي زيادة الرقع الخضراء بالميدان واستبدال البلدورات المتهالكة، وطلاء العقارات المطلة على الميدان لتتكامل أعمال التطوير.