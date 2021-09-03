محافظ الجيزة: التنسيق مع ملاك عقارات ميدان الجلاء لطلاء الواجهات

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نسب تنفيذ الأعمال بمشروع تطوير ميدان الجلاء بحي الدقي، للتأكد من الالتزام بالجدول الزمني المحدد لها، موجها رئيس حي الدقي، بضرورة التنسيق مع ملاك العقارات للتعاون في طلاء عقاراتهم المطلة على الميدان لكي يتكامل المظهر الجمالي للمنطقة بالكامل.

وتابع محافظ الجيزة الحالة العامة بشوارع النيل والبحر الأعظم، الجاري تطويرهما، مؤكدا على رؤساء الأحياء المختصة بالمتابعة الدورية للأعمال للانتهاء منها.

ورافق المحافظ خلال الجولة، اللواء علاء بدران السكرتير العام، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل، واللواء أحمد عبدالفتاح رئيس حي الدقي، وطه عبدالصادق رئيس حي جنوب.