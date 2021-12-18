محافظ الجيزة: البناء غير المخطط سبب مشكلات المياه والصرف بالمحافظة

عقب فوز محافظة الجيزة بجائزة مراكز المعلومات فى مسابقة التنمية المحلية، بالتنسيق مع مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن هذا التكريم يأتي تتويجاً لكل من ساهم في ذلك الإنجاز من أبناء المحافظة، لافتاً إلى أن المحافظة تعمل منذ فترة على معالجة مشكلة نقص المياه، التي تعاني منها بعض أطراف المحافظة، حيث تخطت نسبة العجز 1700 متر مكعب خلال السنوات الماضية، وبالتالي عملت أجهزة المحافظة على عدة محاور، منها ترشيد استهلاك المياه، وإقامة مشروعات واستثمارات خلال آخر عامين، أسفرت عن ضخ نحو 600 متر مكعب، مع إقامة عدة مشروعات بمليارات الجنيهات، للقضاء على مشكلة مياه الشرب بمحافظة الجيزة خلال الفترة المقبلة.

ترشيد الاستهلاك

ودعا محافظ الجيزة المواطنين إلى ترشيد استهلاك المياه، وعدم الاسراف فيها، مؤكدا أن أزمة المياه تراجعت بشكل كبير خلال فصل الصيف الماضي، وسيكون الأمر في تحسن مستمر خلال الفترة المقبلة.

مشكلات المياه

وأوضح «راشد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مشكلات البناء غير المخطط خلال العقود الماضية بمحافظة الجيزة، هو ما أدى إلى وجود مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي، الأمر الذي يتم التعامل معه منذ فترة، لافتاً إلى أنه يتم ضخ استثمارات كبيرة في محافظة الجيزة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكداً أن مشروعات الصرف الصحي تحتاج إلى وقت طويل لإنجازها.

استمرار العمل بمشروعات حياة كريمة

وأشار المحافظ إلى استمرار العمل بمشروعات مبادرة «حياة كريمة» داخل نطاق المحافظة، من أجل تغيير حياة المواطنين للأفضل، وتوفير مجمعات خدمية بالوحدات المحلية القروية من أجل خدمة المواطنين، موضحاً أن أحياء ومدن المحافظة تشهد طفرة كبيرة فى المشروعات التنموية والخدمية من أجل الصالح العام.