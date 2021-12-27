استشاري هندسي ينصح الشباب بدراسة «تخطيط الصيانة» للحفاظ على «ثروة الماكينات»

بدأت شعبة الهندسة الميكانيكية برئاسة المهندس الاستشاري عادل درويش، أولى محاضرات دورة تخطيط الصيانة الحديثة، والتي تأتي ضمن سلسلة دوراتها المجانية لتدريب شباب المهندسين وحديثي التخرج، وذلك في حضور المهندس الاستشاري سامي ترك عضو الشعبة ومنسق المحاضرات.

تخطيط الصيانة الحديثة

وقال بيان صادر عن نقابة المهندسين اليوم إن الدكتور منصور محمد محمود سليمان- استشاري هندسة وتكنولوجيا الطباعة الرقمية وخبير أنظمة الإصلاح والصيانة، ألقى محاضرة بعنوان «تخطيط أعمال الصيانة الحديثة بالمؤسسات الصناعية».

وأكد المهندس الاستشاري سامي ترك، أن مجال تخطيط الصيانة الحديثة يعتبر من مجالات ممارسة المهنة لشعبة الهندسة الميكانيكية، والتي تتمثل أهميته في المحافظة على الماكينات والمعدات لتكون في حالة صلاحية دائمة إضافة إلى التطوير المستمر لها، كما دعا بشباب المهندسين التركيز على هذا المجال لأهميته في المحافظة على الثروة الوطنية من الماكينات والمعدات بالشركات والمصانع.

وتناول الدكتور منصور سليمان في محاضرته أسس ومفاهيم وأهداف تخطيط الصيانة والإصلاح الحديثة من خلال تنفيذ نظام الصيانة الإنتاجية الشاملةمع الاهتمام بتطبيق هذا النظام واستخدام مؤشرات الأداء (KPI,s) لقياس كفاءة أعمال الصيانة طبقًا لمعايير الأكواد الدولية، والنظم الحديثة في تخطيط وإدارة الصيانة والإصلاح، وأنواع النظم الرئيسية والمساعدة بالمعدات ومشاكل تخطيط الصيانة والإصلاح.

المؤسسات الصناعية

وتطرق منصور سليمان إلى التحديات التي تواجه الشركات والمصانع والمؤسسات الصناعية لتخطيط وتنفيذ وإجراء الصيانة والإصلاح لتحقيق الأهداف المرجوة، وتحديات نظم الصيانة والإصلاح والمتمثلة في عدم تخطيط برامج وأعمال وإجراءات الصيانة الحديثة وعدم وجود نظام متزن للصيانة والإصلاح لتحقيق الإنتاجية والأداء العالي، واختيار نظام للصيانة والإصلاح متوافق مع المعايير الدولية وطبقًا للأكواد الدولية، والمشكلة المزمنة بين أقسام الإنتاج والصيانة، وتكاليف الصيانة والإصلاح وقطع الغيار، ومطالب الإنتاج ومتطلبات العميل.

وتناولت المحاضرة نظم الصيانة الإنتاجية الشاملة ودمجها، ودور حياة الماكينة وعلاقتها بمعدل الأعطال في نظام TPM للصيانة والإصلاح واتخاذ القرارات، ودورة الإصلاح والصيانة للماكينة في نظام TPM واستخدام الحاسب الآلي، وحلول TPM للمشكلة المزمنة بين أقسام الإنتاج والصيانة، وتخطيط برامج وأعمال وإجراءات الصيانة الحديثة، ومشاكل الصيانة الإنتاجية طبقًا لـ TPM والمنقسمة إلى مشاكل ميكانيكية وكهربائية إضافة إلى مشاكل الفقد في الوقت ومنها فواقد التجهيز والضبط، وفواقد الأعطال، وفواقد بداية التشغيل، وفواقد التوقفات بسبب الإنتاج، وفواقد إعادة التشغيل.