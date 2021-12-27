الخطيب يستعد للسفر للإمارات لاستلام جائزة «الأهلي أفضل مؤسسة رياضية»

يستعد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، للسفر إلى الإمارات خلال الأيام المقبلة، وذلك لاستلام جائزة تتويج القلعة الحمراء كأفضل مؤسسة رياضية عربية في حفل جوائز محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي في نسخته الحادية عشرة.

وقرر محمود الخطيب السفر للإمارات والتواجد في حفل محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، المقرر إقامته 9 يناير 2022، لحضور وتسلم جائزة النادي الأهلي، التي تم الإعلان عنها 23 نوفمبر الماضي.

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