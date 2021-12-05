محمود الخطيب: حوار الرئيس مع ذوي الهمم منحني شعور العائلة المصرية

وجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه الواضح بكل شرائح المجتمع المصري، وبخاصة ذوي الهمم.

وأضاف الخطيب: «أصحاب القدرات الخاصة أبناؤنا ولديهم ظروف معينة، وفي بارالمبياد طوكيو تحدوا أنفسهم وحققوا إنجازات رائعة»، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث ببساطة في احتفالية ذوي الهمم مما يمنحهم دوافع داخلية من أجل تحدي الصعاب.

الخطيب: السيسي كالأب يتحدث إلى أبنائه

وحول استجابة النادي الأهلي لأحمد طارق، قال الخطيب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة» عبر ON: «طريقة الحوار في احتفالية قادرون باختلاف جعلتني أشعر أن هناك أبا يتحدث إلى ابنه، وهو ما منحني شعور العائلة المصرية».

أحمد طارق سعيد باستجابة الأهلي

وفي وقت سابق، أعرب أحمد طارق أحد ذوي الهمم، الذين شاركوا في احتفالية «قادرون باختلاف»، عن سعادته باستجابة النادي الأهلي لدعوته، بعدما أعلن عن أمنيته هذه الأمنية خلال الاحتفالية، واصفا الأهلي بأنه نادي القرن ونادي البطولات والأمجاد.

وتابع أن المدير التنفيذي للنادي الأهلي أخبره بأنه سيذهب لزيارة النادي في الواحدة من ظهر الغد، حيث سينظم النادي احتفالية كبيرة في قلب مقر النادي بالجزيرة من أجله.