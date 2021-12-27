البنك الدولي: كورونا يبقي 100 مليون شخص تحت خط الفقر

أعلن البنك الدولي، اليوم، أنّ عدد أفقر سكان العالم ارتفع لأول مرة منذ أكثر من 20 عاما، ففي عام 2020، وقع 97 مليون شخص حول العالم، تحت براثن الفقر بسبب جائحة فيروس كورونا.

فيروس كورونا يتسبب في زيادة معدلات الفقر في العالم

وحسب توقعات الاقتصاديين بالبنك الدولي في وقت سابق من هذا العام، فإنه على مستوى العالم، لا تزال الزيادة في معدلات الفقر بسبب جائحة فيروس كورونا الذي انتشر في عام 2020 باقية، وكان هناك تحسن طفيف منذ ذلك الحين، لكن أشير أن معدلات الفقر العام يجب أن تنخفض.

انخفاض مستوى الدخل خلال العام الحالي للأشد فقرا

وفي عام 2021، انخفض متوسط دخل الـ40% من الأشد فقرا من السكان في توزيع الدخل العالمي بنسبة 6.7% عن توقعات ما قبل الجائحة، في حين انخفض متوسط دخل الـ40% من الأشد ثراء من السكان بنسبة 2.8%، والسبب في هذا الاختلاف الكبير هو أن الـ40% الأشد فقرا من السكان، لم يبدأوا في استعادة خسائر دخلهم، في حين استعاد الـ40% من الأكثر ثراءً، ما يتجاوز 45% من خسائر دخولهم الأولية.

وفي السياق ذاته، أشار التقرير الاقتصادي العربي الموحد الصادر في أكتوبر الماضي، لعام 2020، إلى تراجع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالقضاء على الفقر وعدم المساواة في المنطقة العربية، حيث نجد حوالي ثلثي عدد السكان في الدول العربية في حالة فقر أو معرضين للفقر، بينما 15% يعانون الفقر المدقع، 83.4% هم من المناطق الريفية.

وتناولت بيانات اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا «الاسكو» 2021 وقوع 8.3 مليون من السكان في المنطقة العربية في الفقر، بسبب فيروس كورونا مما يرفع عدد الفقراء إلى 101.4 مليون نسمة، كما ان نسبة الفقر ترتفع في البلدان المتأثرة بالصراعات «سوريا 88% واليمن 83% على التوالي»، مشيرة إلى أن البلدان العربية الأقل نموا، ستفوق نسبة الفقر فيها عن 40%، أما في البلدان العربية متوسطة الدخل فمن المتوقع أن تنخفض قليلا لتصل إلى 19%.