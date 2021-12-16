«البنك الدولي»: التكنولوجيا عززت جهود مكافحة الفساد حول العالم

قال مندوب البنك الدولي في الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تستضيفها مصر، إن التكنولوجيا سمحت بتحقيق الكثير من التقدم فيما يتعلق بمكافحة الفساد، كما تم نشر تقارير كثيرة فيما يتعلق بهذه العمليات والكشف عن معلومات المشتريات واعتماد النظام المعتمد للتعاقد العام وكيفية استخدام البيانات.

إطلاق نموذج تجريبي لمنصة تقدم إمكانية الإطلاع على المعلومات

وأضاف خلال فعاليات الدورة: «أطلقنا مؤخرا نموذجا تجريبيا لمنصة تقدم إمكانية الوصول والاطلاع على المعلومات المتعلقة بالمشتريات العامة من أكثر من 120 بلدا بما يغطي أكثر من 120 مليون عقد عام».

تقدم المساعدات التقنية لعرقلة التدفقات المالية غير المشروعة

وتابع: «أطلقنا برنامجا تحليليا وبحثيا بشأن البيانات التحليلية للمؤسسات الإدارية بدعم من المعهد الكوري للتنمية، وقمنا بنشر دليل لتحديد وعرض تصميم السياسات الخاصة بالوقاية من الفساد؛ وفي مجال القطاع العام يؤيد البنك الدولي البلدان في مساعيها نحو تعزيز هيئات المساءلة العامة ولجنة إدارة تضارب المصالح وأنظمة الإفصاح والكشف عن الموجودات».

وأردف: «بالتعاون مع شركائه، نقدم المساعدات التقنية لعرقلة التدفقات المالية غير المشروعة، وكذلك يعزز البنك الدولي المساءلة العامة والاجتماعية من خلال بناء القدرات للمنظمات غير الحكومية والهيئات التجارية».