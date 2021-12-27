ميدو وحازم ومتعب وزاهر في حفل جلوب سوكر بالإمارات

حرص الإعلامي سيف زاهر، وعدد من نجوم الكرة المصرية يتقدمهم أحمد حسام ميدو وحازم إمام وعماد متعب، على حضور حفل جائزة جلوب سوكر المقام في الإمارات.

حفل جلوب سوكر

ونشر سيف زاهر صورة مع أعضاء مجلس إدارة نادي زد، عبر صفحته الرسمية على الموقع الرسمي «فيس بوك»، معلقًا عليها: «لوح Zed في جائزة كرة القدم العالمية ومفاجأة كبيرة بعد ساعة واحدة».

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