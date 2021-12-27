رئيس جامعة الأقصر يُكرم الفائزين في مسابقة «كوني»

كرّم الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم، بمقر الإدارة المركزية للجامعة، الطلاب الفائزين والمشاركين في المسابقة الفنية «كوني»، التي أطلقها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، واستهدفت تشجيع طلبة وطالبات الجامعات المصرية، على تقديم أعمال فنية مميزة تُعبر عن مبادئ الحرية والاحترام والمساواة، ومناهضة كل أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، بحضور الدكتورة إيمان رجب، مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة.

الطلاب الفائزون والمشاركون في المسابقة الفنية «كوني»

ومنح رئيس الجامعة الطالبة منار القاضي شهادة تقدير لفوزها بالمركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية، وشهادة أخرى للطالب شريف أحمد أمين لحصوله على شهادة تقدير من لجنة المسابقة عن العمل الفني «بوستر».

كما كرّم رئيس الجامعة الدكتورة إيمان رجب، مدير الوحدة والمشرف على مشاركة طلاب الجامعة في المسابقة، على الأنشطة المميزة للوحدة، وتحقيق مراكز متقدمة في المسابقات، كما كرّم الطالبة ماجي جورج زكي والطالب إسلام حمادة محمد، لمشاركتهما في المسابقة، ومنحهما شهادة تقدير.

دعم الأنشطة المختلفة بالجامعة

وأشاد الدكتور محمد محجوب بالطلاب الفائزين في المسابقة كونهم مثالا مشرفا لطلاب الجامعة، الذين يرفعون اسم جامعة الأقصر عاليا، مؤكدا أن إدارة الجامعة تحرص على دعم الأنشطة المختلفة بالجامعة، لصقل مهارات الطلاب وتنمية مواهبهم.

وأعربت الدكتورة إيمان رجب عن شكرها وتقديرها لرئيس جامعة الأقصر، مؤكدة أن تكريم رئيس الجامعة للطلاب يزيد من ثقتهم بأنفسهم وبانتمائهم للجامعة، موضحة أن إدارة الجامعة وفرت كل الامكانيات لدعم الطلاب في مختلف الأنشطة.