مجلس جامعة الأقصر يوافق على إنشاء جمعية إسكان لهيئة التدريس والعاملين

ترأس الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم، الاجتماع الدوري الـ8، لمجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بحضور أعضاء المجلس، فضلا عن ترأسه الاجتماع الدوري الـ28 لمجلس الدراسات العليا، بحضور الأعضاء.

ووافق المجلس، على المقترح الخاص بتزين جدران كليات الجامعة الداخلية، برسوم ومناظر تعبر عن المدينة العريقة الأقصر، بالاستعانة بطلاب كلية الفنون الجميلة والطلاب الموهوبين في الكليات المختلفة في مجالات الرسم، مع توفير الجامعة للخامات والدهانات اللازمة، وإنشاء جدارية في المدخل الرئيسي لكلية الفنون الجميلة، تكملة لعملية تزيين وتجميل الكلية.

عقد بروتوكول تعاون مع محافظة الأقصر

ووافق على عقد بروتوكول تعاون مع المحافظة، للاستعانة بطلاب فنون جميلة، والطلاب الموهوبين من كليات الجامعة لتزيين صناديق وغرف الكهرباء والتليفونات بمناظر ذات طابع أثري أو تعبر عن البيئة الطبيعية للمدينة، مع توفير المحافظة للخامات والدهانات اللازمة.

كما وافق المجلس، على إنشاء جمعية إسكان لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وتنظيم زيارة لاتحاد طلاب الجامعة لمستشفى شفاء الأورمان، ومشاركة الجامعة في تنظيم مؤتمر أكاديمية مصر العليا للصرع، والمقرر انعقاده في الاسكندرية في الفترة من 12 حتى 15 يناير 2022، والموافقة على تنظيم ندوة طبية كل أسبوعين، موجهة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، عن أحد الموضوعات الطبية كل في تخصصه.

قبول دفعة جديدة بمرحلة الدراسات العليا

ووافق المجلس، على قبول دفعة جديدة بمرحلة الدراسات العليا «دبلوم- ماجستير- دكتوراة»، بكلية الفنون الجميلة خلال الفترة من 1 حتى 13 يناير المقبل، وكذلك الموافقة على تشكيل لجان الحكم والمناقشة لـ3 رسائل دكتوراه، وأخرى ماجستير بكليتي الفنون الجميلة والسياحة والفنادق.

كما وافق على تسجيل 4 خطط بحثية لمرحلة الماجستير بكلية الآثار (من الخارج)، و5 خطط بحثية لمرحلة الماجستير بكلية السياحة والفنادق (من الخارج)