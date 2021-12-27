الفخراني يحتفل مع جمهوره في رأس السنة بـ«ياما في الجراب يا حاوي»

يستعد الفنان يحيي الفخراني للاحتفال بالعام الجديد 2022 مع جمهوره في عرض خاص لمسرحيته «ياما في الجراب يا حاوي» يوم الجمعة الموافق 31 ديسمبر على خشبة مسرح الماركييه بالتجمع الخامس.

موعد عرض ياما في الجراب يا حاوي

وأعلنت الصفحة الرسمية لكايرو شو على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، موعد العرض، وذكرت: «لسه مفاجآت كايرو شو مستمرة بمناسبة السنة الجديدة وموسم الأعياد، نجوم ياما في الجراب يا حاوي على ميعاد معاكم وسهرات ليلة رأس السنة يوم 31 ديسمبر خصم 20% على جميع فئات التذاكر».

ومسرحية ياما فى الجراب يا حاوي، يشارك فيها عدد كبير من الفنانين منهم يحيي الفخراني، وإياد نصار وكارمن سليمان ومحمد الشرنوبي وشريف دسوقي وسماء إبراهيم وعدد آخر من الفنانين، وهي من إخراج مجدي الهواري، والمسرحية مأخوذة عن رائعة بيرم التونسي «ليلة من ألف ليلة».

وشاركت المسرحية مؤخرًا في فعاليات موسم الرياض، وعرض أكثر من ليلية وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا، وتفاعل معها الجمهور السعودي بشكل كبير.

وتدور أحداث المسرحية حول أجواء ألف ليلة وليلة التي يغلب عليها الطابع الكوميدي الرومانسي، إضافة إلى مزيج من التشويف والصراع الإنساني.

آخر أعمال يحيي الفخراني

يذكر أن الفنان يحيي الفخراني شارك في السباق الرمضاني الماضي، بمسلسل نجيب زاهي زركش، والذي شارك فيه بجانب أنوشكا ومحمد محمود وإسلام إبراهيم وكريم عفيفي، ورامز أمير وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني.

ولم يحدد الفخراني حتى الآن مشاركته في موسم رمضان لعام 2022، لكنه لا يزال يبحث عن عمل يشارك به.