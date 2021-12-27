بيان من «الصحة» عن كورونا بعد قليل.. ومصدر: ارتفاع إصابات الموجة الرابعة

تصدر وزارة الصحة والسكان، بيانا هاما بعد قليل بشأن مستجدات فيروس كورونا في مصر، وكشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان عن ارتفاع أعداد إصابات فيروس كورونا خلال الفترة الرهنة، موضحا أن إصابات فيروس كورونا في الموجة الرابعة لفيروس كورونا في مصر تترواح بين المتوسطة والبسيطة و90% منها عزل منزلي .

مصر خالية من متحور اوميكرون

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن مصر خالية من متحور اوميكرون، ومصابي اوميكرون في مصر كانوا قادمين من الخارج ومسحتهم أصبحت سلبية وخضعوا البروتوكول علاج كورونا وخرجوا بعد تلقي كافة الرعاية الصحية اللازمة وفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية.

ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا

وعن معدلات الشفاء من فيروس كورونا، أكد المصدر أن هناك ارتفاع ملحوظ في معدلات التعافي من فيروس كورونا علي مستوي كافة مستشفيات العزل الصحي علي مستوي محافظات الجمهورية، مشيرا إلي أهمية لقاحات كورونا وأنه العامل الأساسي في خفض معدل الوفيات في مصر في الموجة الرابعة لفيروس كورونا عن غيرها من الموجات الثلاثة السابقة.

وجدد المصدر دعوته للمواطنين بشأن التسجيل للحصول على لقاح كورونا من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري.

وطالبت وزارة الصحة مجددا المواطنين الحرص علي الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس والتي تتمثل في ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة علي غسيل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون والبعد عن المناطق المزدحمة لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا أو اي موجة مرتقبة أخري.

وأكدت الوزارة على رفع أعلي درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية.