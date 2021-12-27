الصحة تلزم المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا خلال «الكريسماس»

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن هناك ضوابط وإجراءات وقائية تم وضعها من أجل إقامة احتفالات أعياد الميلاد «الكريسماس» خلال الفترة المقبلة لعدم تفشي فيروس كورونا، أثناء إقامة الاحتفالات بمختلف المحافظات بالجمهورية، مؤكدًا على الالتزام بهذه الإجراءات الوقائية التي تقلل من نسب الإصابة.

إلزام الشركات بتنفيذ الإجراءات الوقائية

وأضاف عبدالغفار في تصريحات لـ«الوطن»، أنه سيتم إلزام كافة المنشآت التي سوف تشهد إقبالا من جانب المواطنين للاحتفال بكافة الضوابط والإجراءات الوقائية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا خلال التجمعات التي تتزامن مع أعياد الميلاد في مختلف الأماكن وسط انتشار لجائحة كورونا على مستوى العالم، وتعد الضوابط الوقائية خير وسيلة للوقاية من تفشي الجائحة.

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الضوابط التي يجب على المنشآت الالتزام بها خلال الفترة المقبلة تتمثل في، «عدم إقامة حفلات في الأماكن المغلقة، عدم تكدس الأشخاص داخل نطاق معين، الالتزام بالتجمعات في أماكن ذات تهوية جيدة، الالتزام بارتداء الكمامة، غسيل اليدين ووجود مطهرات عقب حدوث أي تلامس مع الآخرين أو ملامسة الأسطح».

التدابير الوقائية للحماية من الإصابة بفيروس كورونا

وشدد «عبدالغفار» على أهمية الالتزام بكافة التدابير الوقائية التي وضعتها وزارة الصحة من أجل الحفاظ على صحة الأشخاص للوقاية من الإصابة أو العدوى بفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة تزامنا مع أعياد الميلاد، وتتمثل هذه التدابير في:

- الحصول على اللقاح وأخذ الجرعة التنشيطية

- ارتداء الكمامة

- غسيل اليدين بالماء والصابون

- التباعد الجسدي والبدني

- تواجد في أماكن ذات تهوية جيدة

مصر وفرت جميع اللقاحات للمواطنين

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن جميع اللقاحات التي توفرها وزارة الصحة والسكان للمواطنين فعالة وتقي من مضاعفات الناتجة عند الإصابة بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن مصر وفرت جميع اللقاحات المعتمدة من قبل الصحة العالمية من أجل تطعيم كافة الفئات التي يحق لها الحصول على اللقاح.