«الصحة»: استقبلنا أكثر من 115 مليون جرعة لقاح ضد كورونا

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن تحديث الموقع الرسمي للوزارة من أجل تشجيع المواطنين للحصول على لقاح كورونا واختيار المكان المفضل والموعد المناسب للحصول عليها في مختلف مراكز التطعيم، للوصول إلى مناعة القطيع والسيطرة على الوباء لتجنب تفشي الفيروس بين المواطنين.

وفرة في اللقاحات لتطعيم المواطنين

وأضاف عبد الغفار في تصريحات لــ«الوطن»، أن وزارة الصحة استقبلت أكثر من 115 مليون جرعة من لقاحات كورونا في إطار حرص الدولة على توفير اللقاحات التي اعتمدتها منظمة الصحة العالمية للتطعيم، مشيرًا إلى أن الآثار الجانبية لهذه اللقاحات غير مقلقة وتزول عقب يوم أو يومين من الحصول على اللقاح.

استهداف كل المواطنين للحصول على اللقاح

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن هناك توسعًا لاستهداف أكبر قدر من المواطنين لتطعيمهم وحصولهم على اللقاح لتجنب إصابتهم بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه سيتم استهداف المواطنين الذين لا يستطيعون التعامل على موقع الوزارة في تسجيل بياناتهم، فيمكن لهؤلاء الذهاب لمراكز التطعيم المختلفة، ويقوم الفريق الطبي المتواجد بمراكز التطعيم بتسجيل البيانات لهم.

أهمية الالتزام بالتدابير الوقائية

ونوه عبد الغفار إلى أن اللقاحات تظل حائط الصد الأول للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا أو المتحورات الناتجة عنه، ويمكن الحصول على اللقاح مباشرة من خلال التوجه لمراكز التطعيم للوقاية من الإصابة بالفيروس، مشددًَا على ضرورة الالتزام بكافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أنه يتم توجيه رسائل للمواطنين الذين حصلوا على الجرعة الثانية ومر عليهم 6 أشهر من تاريخ الحصول على اللقاح بضرورة الحصول على الجرعة الثالثة، وذلك من أجل تعزيز المناعة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا ضمن خطة الدولة للتصدي للجائحة.