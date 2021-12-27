عبدالغفار: مستشفيات جامعة القاهرة سند قوي لـ«الصحة» في مواجهة كورونا

أعرب الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، عن سعادته بوضع حجر الأساس لصرح طبي جديد يُضاف إلى أنشطة جامة القاهرة ويعد إضافة للمنظومة الطبية في مصر، قائلاً إن جامعة القاهرة هي أساس العلوم الطبية من الناحية التدريسية والعلمية والعلاجية، وأن أي منظومة طبية ولدت من مهدها في جامعة القاهرة.

مستشفيات أبو ريش تقدم خدمة لكافة الأطفال

وأوضح وزير التعليم العالي، خلال افتتاح مجمع الأطفال الطبي في مدينة 6 أكتوبر، إن مستشفيات أبو الريش بعد تطويرها أصبحت تقدم للأطفال كم كبير من الخدمات لمصر والدول العربية والأفريقية، مؤكدًا أن الصرح الطبي الجديد سيتم رؤية حجم العمل به على أرض الواقع قريبا، حيث ستتم معدلات التنفيذ قبل الثلاث سنوات المقررة للمشروع.

إستجابة جامعة القاهرة لإستقبال حالات الإصابة بكورونا

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، إلى أنه تم التنسيق مع الدكتور محمد عثمان الخشت وإدارة المنظومة الطبية، وقت جائحة كورونا، وكانت هناك سرعة إستجابة لإستقبال العديد من الحالات المصابة في مستشفى قصر العيني الفرنساوي الذي كان سندا كبيرا وقت الجائحة، وتم تسخير كافة طاقاته لخدمة المرضى وقتها، مؤكدا أن المستشفيات الجامعية وقتها كان لها دورا كبيرا مع مستشفيات وزارة الصحة في مواجهة الجائحة.

محافظ الجيزة: مجمع الأطفال صرح علمي

ومن جانبه أعرب اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عن فخره بالوقوف بأرض جامعة القاهرة الدولية التي تمثل أحد الصروح العلمية الشامخة المقامة على أرض محافظة الجيزة، والمشاركة في وضع حجر الأساس للمجمع الطبي للأطفال، الذي يمثل جهة مهمة لخدمة أطفال مصر عامة وأطفال محافظة الجيزة خاصة.

وأكد محافظ الجيزة، أن المجمع يمثل إنجازا جديدا تشهده الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما يعد خطوة للوصول إلى حلم الجمهورية الجديدة لتقديم خدمات لائقة بالمواطنين خاصة في مجال الرعاية الصحية، مؤكدا حرص الدولة على توفير الكفاءات الطبية والتمريضية على مستوى الجمهورية التي ساعدت على الارتقاء بالمنظومة الصحية على مستوى الجمهورية.