الصحة: وفرنا 626 جهاز أشعة و2001 كرسي غسيل كلوي للمستشفيات في 2021

أعلنت وزارة الصحة والسكان، توفير 626 جهاز أشعة بمختلف أنواعها، و2001 كرسي غسيل كلوي وتوزيعها على جميع مستشفيات الجمهورية خلال عام 2021، لتحسين ورفع كفاءة الخدمة الطبية، وحفاظًا على مكتسبات الدولة في مواجهة جائحة كورونا.

حصر احتياجات أجهزة الأشعة

بدوره، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بحسب بيان، أنّه جار حصر احتياجات أجهزة الأشعة بمختلف أنواعها داخل أقسام الأشعة بجميع المستشفيات بصفة دورية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيرها بالمستشفيات، وجرى توفير 565 جهاز أشعة بمختلف أنواعها «أشعة مقطعية – رنين – قسطرة – ماموجرام – أشعة عادية – أشعة متنقلة – سونارC arm – CR - DR»، وتوزيعهم على مستشفيات محافظات الجمهورية لتحسين ورفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بأقسام الأشعة.

وقال عبدالغفار، إنّه جرى توفير 17 جهاز أشعة مقطعية 16 مقطع، وتوزيعهم على مستشفيات الحميات والصدر لمواجهة جائحة كورونا، بالتعاون مع بنك مصر والبنك الأهلي، لافتًا إلى توفير 41 جهاز أشعة مقطعية 16 مقطع، و3 أجهزة أشعة مقطعية 160 مقطع، بالتعاون مع البنك المركزي، وتوزيعهم لصالح مستشفيات وزارة الصحة والسكان العامة والمركزية، لرفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى ومواجهة جائحة كورونا.

توفير 2001 كرسي غسيل كلوي

ومن جانبه، أشار الدكتور محسن طه رئيس قطاع الطب العلاجي، إلى توفير 2001 كرسي غسيل كلوي ضمن خطة الإحلال والتجديد بالمستشفيات، خلال العام الحالي، لافتًا إلى توفير 1000 كرسي منهم بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

وتابع أنّه جرى الانتهاء من إجراءات الفحص لـ1601 كرسي للغسيل الكلوي، وتوزيعهم وتركيبهم بالمستشفيات، وجارٍ توزيع 400 كرسي عقب الانتهاء من إجراءات فحصهم، وإحلال وتجديد 3100 ماكينة غسيل كلوي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

وأضاف طه، أنّه جرى الانتهاء من توريد وتركيب 38 محطة معالجة بسعات تشغيلية مختلفة تبدأ من 8 ماكينات حتى 64 ماكينة بجميع المستشفيات، لافتًا إلى تخصيص 16 محطة منها كمخزون استراتيجي للوزارة.