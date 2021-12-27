مدارس النيل تعلن شروط التقدم لوظائفها الجديدة للعام الدراسي 2022-2023

كشفت وحدة مدارس النيل الدولية، التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن شروط التقدم لوظائف المدارس، مشددة على جميع المتقدمين بضرورة استيفاء كل الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم، لافتة إلى أن هذه الوظائف في أكثر من فرع سواء في أكتوبر والسادات والشيخ زايد والشروق والعبور والياسمين والأندلس.

شروط التقديم

وأضافت في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن الشروط تتمثل في مراجعة البيانات الشخصية قبل التقدم والتأكد من صحتها، ومراجعة نظام وشروط التقدم للعمل بها المتاحة على موقعها الإلكتروني الرسمي، مؤكدة أن التقدم للوظيفة والمرور بأي مرحلة منها لا يضمن التعاقد إلا بعد انتهاء كل الإجراءات وبعد انطباق كافة الشروط.وأوضحت أنه تقع على مسئولية المتقدم لهذه الوظائف عدم ترك أي وظيفة أو عمل شغله إلا بعد التعاقد، مؤكدة أن غير ذلك مسئولية شخصية تقع على المتقدم نفسه، لافته إلى أن الوظائف المطلوبة تتمثل في الوظائف الإدارية والخدمات المساعدة لكل التخصصات.

خدمات تعليمية

ونوهت بأن إدارة مدارس النيل، تسعى لتوظيف فريق عمل مؤهل على مستوى عالي لتقديم أفضل الخدمات التعليمية، موضحة أن المهارات التي تسعى إليها إدارة المدارس تتمثل في تقنيات مبتكرة لخدمة جميع مستويات الطلاب واحتياجاتهم الفردية والرغبة في القدرة على التواصل الجيد مع أولياء الأمور والموظفين والاستعداد للتعاون مع الزملاء في علاقة عمل منتجة.

وتابعت، يجب أن يكون فريق العمل لديه القدرة على الاستعداد الجيد للحضور والمشاركة في التطوير المهني المستمر والاجتماعات وفرص التعلم لمتطلبات التوظيف، مؤكدة أن الوظائف تتمثل في مواد الرياضيات والعلوم والأحياء والكيمياء والفيزياء، وتشترط التدريس لمدة لا تقل عن عامين وشهادة في اللغة الإنجليزية وخبرة كافية في التدريس.