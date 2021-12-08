بعد فتح التقديم.. تعرف على نظام التعليم في مدارس النيل الدولية

كشفت وحدة مدارس النيل الدولية، التابعة لوزارة التربية والتعليم، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، عن تفاصيل نظامها التعليمي، بعد فتح باب التقديم للعام الدراسي الجديد 2022-2023، موضحة أنها تمنح شهادتين، الشهادة الأولى هي شهادة النيل للتعليم التحضيري الدولي وتقدم في نهاية الصف التاسع والشهادة الثانية هي شهادة النيل للتعليم الثانوي الدولي وتُقدم في نهاية الصف الثاني عشر ويؤهل الطلاب للالتحاق بالجامعة.

وترصد «الوطن» في السطور التالية تفاصيل نظام التعليم في مدارس النيل

-نظام النيل الدولي للتعليم هو نظام متكامل ثنائي اللغة يبدأ من روضة الأطفال حتى الصف الثاني عشر.

-يعمل على إعداد مواطن مصري عالمي لديه شعور بالانتماء إلى بلده.

-مناهج الدراسات العربية والاجتماعية المفصلة.

-حصص منفصلة وقواعد خاصة للقبول في الجامعات المصرية والاعتراف بها من قبل الجامعات المصرية الخاصة.

-مناهج مبتكرة من رياض الأطفال إلى الصف الثاني عشر في الرياضيات والعلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

-اعتماد مجموعة متنوعة من مصادر التدريس والتعلم دون حصر الكتب المقررة المحددة.

-يؤهل الطلاب للحصول على دبلوم اللغة الفرنسية.

-مناهج متكاملة للفنون والتصميم والتربية الموسيقية والتربية الرياضية.

-دورات تعليم ما قبل الجامعة غير مسبوقة في مصر ريادة الأعمال والابتكار وتخطيط المشاريع والتسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي والأتمتة المتقدمة.

-كادر مدرب في مجالات التقويم والامتحانات والمناهج والتطوير المهني.

-يخوض الطلاب امتحانات وزارة التربية والتعليم في التربية الدينية والتربية المدنية.

- دعم ثقافة التقييم المستمر التي تواكب أحدث الاتجاهات العالمية في مجال التعليم والتقييم لقياس مستوى تحقيق مخرجات التعلم المستهدفة للمواد المختلفة.

-تطوير مهارات ريادة الأعمال والابتكار لدى الطلاب.

-توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كل جوانب العملية التعليمية وما بعدها.

شروط الالتحاق بمدارس النيل

- ألا يزيد سن الطالب المتقدم لمرحلة KG-PRE عن 3 سنوات و11 شهرا و29 يوما.

-ألا يزيد سن الطالب المتقدم للصف الأول برياض الأطفال عن عمر 4 سنوات و11 شهرا و29 يوما.

- أن يكون أحد الوالدين على الأقل حاصلاً على مؤهل جامعي.

- لا بد أن يجتاز الطفل الاختبارات المطلوبة.

- يتم إبلاغ أولياء الأمور بالطلاب المقبولين فقط.