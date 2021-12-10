تفاصيل المناهج الدراسية في مدارس النيل الدولية: تدريس ثنائي اللغة

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل المناهج التي يتم تدريسها في مدارس النيل المصرية، موضحة أن المناهج التي يتم تدريسها حددت بالاتفاق مع جامعة كامبريدج البريطانية، لافتة إلى أن التدريس بها ثنائي اللغة حيث تدرس اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية باللغة العربية وباقي المواد باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى اللغة الفرنسية ابتداء من الصف الثاني الابتدائي، موضحة أنه تمت مراجعة المناهج من قبل مستشارين مصريين وأجانب.

تدريب المعلمين 3 مرات في السنة

وأضافت وحدة مدارس النيل عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أنه تم تأهيل المعلمين بالمدارس من خلال اختبار مهارات يحصلون في حال اجتيازه على دورات تدريبية خاصة في الجامعة الأمريكية، ثم يتلقون دورات أخرى 3 مرات في السنة تحت إشراف جامعة كامبريدج.

وأوضحت أن المعلم هو العنصر الأساسي في نظام النيل التعليمي لما له من دور حيوي وبناء في العملية التعليمية القائمة على التفكير النقدي والتحليلي والابتكاري، ومهارات الاتصال، والمهارات الاجتماعية، والقدرة على حل المشكلات ومهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

توفير مبانٍ مدرسية عصرية من حيث المساحة المخصصة للطالب

وتابعت، أن انتقاء العناصر المتميزة من المعلمين من ذوي الخبرة في التعامل مع أنماط تعليمية مختلفة والقدرة على تنمية مهاراتهم المهنية هو أهم سبل نجاح المنظومة التعليمية في هذه النوعية من المدارس وأكثر ما يميز معلمي شهادات النيل قدرتهم المهنية على التعامل مع المناهج غير القائمة على الكتاب الواحد ولكن على استخدام مصادر تعليمية متنوعة لتحقيق مخرجات التعلم.

وأكدت أنه تم توفير مبانٍ مدرسية عصرية من حيث المساحة المخصصة للطالب الواحد في الفصول وخارجها بما يتوافق مع المعايير المحلية وهو ما يؤهل المدارس التى تقوم بتطبيق نظام النيل التعليمي للاعتماد الدولي، حيث تم إضافة معامل الكمبيوتر وخدمات الإنترنت ومعامل العلوم للمراحل الدراسية الأولى ومعامل الأحياء.