«مدارس النيل»: بدء قبول طلبات التوظيف للعام الدراسي الجديد إلكترونيا

أعلنت وحدة مدارس النيل الدولية، التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بدء قبول طلبات التوظيف الأكاديمية والإدارية والمدرسين بالفروع «أكتوبر، زايد، السادات، العبور، الشروق، الياسمين، الأندلس، بورسعيد، دمياط الجديدة، المنيا، قنا، طيبة الجديدة، أسوان الجديدة» للعام الدراسي 2022-2023، مؤكدة في بيان لها أن التقديم يتم إلكترونيا، مشددة على جميع المتقدمين بضرورة استيفاء كافة الشروط الخاصة بالتقديم.

إجراءات مواجهة كورونا

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنها حريصة على التنسيق الكامل مع وحدة مدارس النيل الدولية لمتابعة سير العملية التعليمية، موضحة أنه تم التنبيه على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كتعقيم الفصول الدراسية بصفة مستمرة وإلزام الطلاب بإرتداء الكمامة.