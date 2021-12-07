مدارس النيل: اقتناع ولي الأمر بنظام التعليم شرط أساسي لقبول الطفل

كشفت وحدة مدارس النيل المصرية، التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل فتح باب التقديم للعام الدراسي الجديد 2022-2023، موضحة أنه سينتهي باب التقديم يوم 17 يناير المقبل، مشددة على جميع الطلاب وأولياء الأمور بضرورة الالتزام بكافة التعليمات الخاصة بالتقديم.

وكشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، عن أن اقتناع ولي الأمر بنظام التعليم المقدم في مدارس النيل المصرية هو شرط أساسي لقبول الطالب للالتحاق في المدرسة، مؤكداً أنه غير مسموح بتسجيل أي بيانات غير صحيحة على الموقع الإلكتروني الخاص بالمدرسة.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التقديم على الموقع الإلكتروني يشمل جميع المعلومات الخاصة بالطالب من حيث السن والجنسية والمرحلة التعليمية، مشدداً على ضرورة طباعة استمارة التقديم من على الموقع الإلكتروني والاحتفاظ بها.

مدارس النيل تجعل الطالب مدركاً للقضايا العالمية والدولية

وتابع المصدر، بأن نظام النيل الدولي للتعليم هو نظام متكامل ثنائي اللغة يبدأ من روضة الأطفال حتى الصف الثاني عشر بأهداف رئيسية وهي إعداد مواطن مصري عالمي لديه شعور بالانتماء إلى بلده، ومنفتح على العالم، ومدرك للقضايا العالمية والدولية ومتقبلاً للثقافات الأخرى، وقادر على استخدام التكنولوجيا للتواصل مع العالم.

مناهج مدارس النيل تساعد على اكتشاف قدرات الطلاب الإبداعية

وأوضح أن التعليم في هذه النوعية من المدارس يسهم في جعل الطالب متحضراً ومتسامحاً ومزود بمهارات المثابرة والانضباط الذاتي وحل المشكلات، مؤكداً أن مدارس النيل تعمل على تنمية مهارات الطلاب الفنية والموسيقية والرياضية من خلال المناهج الحديثة للفنون والتصميم والموسيقى والتربية البدنية التي تساعدهم على اكتشاف قدراتهم الإبداعية.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة التربية والتعليم، أن الميزات الفريدة والتنافسية لنظام التعليم الدولي في النيل هو الالتزام بالمعايير الدولية للمناهج وأفضل الممارسات الدولية للتعليم والتعلم، موضحة أنها تتيح مناهج الدراسات العربية والاجتماعية المفصلة، والمتطورة بشكل خاص، في مختلف المراحل الدراسية.