وزير الكهرباء: استثمار 36 مليار جنيه في الشبكات خلال 4 سنوات

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال افتتاح مشروع في أسوان، يعد تكريما له ولكل العاملين في مجال الكهرباء، مبينا أن الأسبوع الجاري، يشهد افتتاح عدة مشاريع في الصعيد، وهذا لم يحدث من قبل، موضحا أن مصر قادرة على تصدير الكهرباء لدول الجوار، وتجري ربط كهربائي بقدرة 3000 ميجا مع السعودية، وهذا يعادل مرة ونصف قدرة السد العالي.

استثمارات في الكهرباء

وأضافت «شاكر» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنه يوجد تطوير كبير في شبكات توزيع الكهرباء في مصر، وتم استثمار 36 مليار جنيه في الشبكات خلال 4 سنوات، بجانب العمل حاليا في مبادرة حياة كريمة.

خطة لإنشاء 48 مركزا للتقوية

وأوضح وزير الكهرباء، أنه من المخطط عمل 48 مركزا تابعا لشبكات توزيع الكهرباء، ويجري حاليا العمل على 15 مركز توزيع، وهذا يعد أمرا جديدا لضمان استمرارية التغذية، مبينا أن هناك خطة بين وزارة البترول والكهرباء للتنسيق لبناء عدة محطات، مشيرا إلى وصول نسبة الطاقة النظيفة المستخدمة في مصر إلى 42% خلال 2025.

العدادات مسبقة الدفع

وتابع: «إذا كانت قراءة العداد صحيحة مش هيفرق العداد مسبوق الدفع ولا القديم بس طبعا العداد مسبق الدفع قراءته أدق، وإحنا عندنا خطة لتغيير كل عدادات الكهرباء، ودلوقتي غيرنا 12 مليون عداد وأي مكان جديد بنركب فيه عداد مسبوق الدفع حتى لو كان اللي موجود مين، وقارئ العداد دلوقتي بيصور العداد عشان يبعت القراءة لكمبيوتر وزارة الكهرباء، ولو الصورة مشوشة بيتكتب القيمة الحقيقية ولما بيكون في غلط أحيانا المواطن بياخد حقه ولو عليه حق هيدفعه».