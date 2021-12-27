وزير الكهرباء: مصر ستعبر بإنتاجها من الطاقة المتجددة إلى أوروبا

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الاستثمار الأجنبي يرى الأمور واعدة في مصر في مجال الطاقة، وتم افتتاح محطة بنبان للطاقة الشمسية، وهي واحدة من أكبر المحطات على مستوى العالم، وترتبها عالميًا الرابعة من ناحية القدرات، ومن ناحية الكفاءة تأتي في ترتيب متقدم عن ذلك.

دورنا الاعتماد الأكبر على الطاقة المتجددة

وأضاف «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الأخبار»، الذي يُعرض على قناة TEN»»: «أنا مش عارف التصنيف قد إيه بالضبط، لكن إحنا دورنا الاعتماد الأكبر على الطاقة المتجددة وهو أمر أصيل وتشجعه الدولة، وتُعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أحد الوزارات الفاعلة في هذا المجال».

شاكر: سنعبر بالطاقة المتجددة من مصر إلى أوروبا

وأوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر أعدت مذكرات تفاهم للربط الكهربائي بين مصر من ناحية وقبرص واليونان من ناحية أخرى، وأجرينا العديد من الاتفاقات الثلاثية، ونأخذ الأمر بدراسات جدية في الوقت الحالي، وأضاف «ربنا لما يكرمنا ويتم تنفيذ هذا الربط ستكون بوابة من بوابات العبور بالطاقة المتجددة من مصر إلى أوروبا».

الكهرباء: لدينا إمكانيات هائلة في إنتاج طاقة متجددة

وأشار الدكتور محمد شاكر، إلى أن لدينا إمكانيات هائلة في إنتاج طاقة متجددة، « فيه 7600 كيلو متر مربع ننشئ فيها محطات رياح وطاقة شمسية، وستستطيع نقل 90 ألف ميجا وات، وده رقم كبير جدا»، و مما لا شك فيه أن ما يحدث في منظومة الطاقة في مصر شيء ممتاز بجميع المقاييس سواء طاقات تقليدية او طاقات متجددة.