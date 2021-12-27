وزير الكهرباء: الأجانب يتهافتون على الاستثمار في الطاقة المتجددة بمصر

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك خطة لدى الوزارة والدولة بأكملها للعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية وإنشاء محطات كهربائية ومحطات طاقة نظيفة ومتجددة سواء طاقة شمسية أو طاقة رياح أو طاقة كهربائية، إذ لا يوجد بها انبعاثات ضارة بالبيئة، وقال الوزير: « مفيش ثاني أكسيد الكربون وخلافه في هذه المصادر المتجددة للطاقة، الخطة موضوعة وقائمة على زيادة القدرات والطاقات المتجددة المنتَجة».

وضعنا خطة لزيادة الطاقة الكهربائية حتى 2035

وأضاف «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الأخبار»، الذي يُعرض على قناة «TeN»، أن وزارة الكهرباء وضعت خطة لزيادة الطاقة الكهربائية حتى 2035، وذلك قبل وضع خطة الدولة 2030 وذلك بالتعاون مع وزارة البترول، وتابع قائلا: « قايلين فيها هنمشي إزاي ونعمل إيه، إحنا ملتزمين بيها تمامًا»، مؤكدًا أن رأس المال الأجنبي أصبح يتهافت على الاستثمار في الطاقة المتجددة داخل مصر بمحطات الطاقة الشمسية والرياح.

خط ربط كهربائي مع الأردن وليبيا والسودان

وأوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم العمل على الدخول في الهيدروجين الأخضر، فما يتم في مجال الطاقة المتجددة يسير طبقا للخطة الموضوعة وخطة الدولة بصفة عامة لتقليل الانبعاثات الكربونية، مؤكدًا أن مصر قامت بعمل خط ربط كهربائي مع الأردن وليبيا والسودان، ومؤخرًا تم توقيع عقود مع مقاولي تنفيذ خط ربط عملاق وكبير يربط بين مصر والمملكة العربية السعودية الشقيقة، يتبادل فيه 3000 ميجا وات.