بعد وصفه بـ«العالم الجليل».. وزير الكهرباء: الرئيس يعطينا أكتر من حقنا

أشاد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للقطاع الكهربائي، وكل المجالات والقطاعات في الدولة، موجها الشكر والتقدير بعد وصفه بـ«العالم الجليل»، أثناء افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، محطة بنبان للطاقة الشمسية، التي تُعد واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية على مستوى العالم، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الأخبار»، الذي يُعرض على قناة «TeN».

دون دعم السيسي لقطاع الكهرباء لم نكن نحقق هذه النجاحات

وأضاف «شاكر»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يُعطينا أكبر من حقنا، «وعشان أكون أمين مع المشاهدين ومع الشعب المصري، لو مكنش فيه دفعة كبيرة من سيادة الرئيس شخصيًا للقطاع، وتشجيعه الدائم لنا، لم نكن نحقق ما حققناه، لكن الرئيس كان يدعم القطاع بشدة وسهل ووضع كل الإمكانيات التي جعلت قطاع الكهرباء يُحقق هذه الطفرة وكل هذه النجاحات».

أدخلنا 30 ألف ميجا وات جديدة من 2014 حتى الآن

وأوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه خلال الـ 7 سنوات الماضية كان الرئيس عبد الفتاح السيسي يُتابع عن قرب كافة المشروعات، «في عام 2014 كانت قدرات مصر الكهربائية حوالي 24 ألف ميجا وات، إحنا من 2014 حتى الآن دخلنا 30 ألف ميجا وات، أي عدينا الرقم اللي كان موجود، ورقم 30 ألف ميجا وات ده كبير جدًا، لأنه بيحقق لي الاحتياطي الآمن، ونوفر الكهرباء لأي مستثمر أو شخص عاوز يستثمر».

آخر تطورات مشروع محطة الضبعة النووية

وعن محطة الضبعة النووية رد الدكتور محمد شاكر: «إحنا ماشيين فيها، لكن مشروعات الطاقة النووية دائما تخضع لمقاييس عالية جدا في التصميم والتنفيذ، احنا ماشيين طبقا للخطة، بدقة متناهية، وما تم على أرض الواقع حتى الآن جاء وفق الخطة».