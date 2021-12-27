أضرار الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية دون استشارة الطبيب

حذّرت وزارة الصحة والسكان، عبر حسابها الرسمي على منصَّة التواصل الاجتماعي فيس بوك، من استخدام المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب كوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدة أن هذا الأمر خطير وله أضرار كبيرة على الصحة.

ونشرت وزارة الصحة مقطع فيديو للدكتورة نهى عاصم أستاذ مساعد الصحة العامة وعلم الأوبئة وعضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، تتحدث فيه عن مخاطر تناول المضادات الحيوية كوسيلة للوقاية من فيروس كورونا، قائلة: «ماينفعش أخرج من جائحة كورونا بقنبلة موقوتة».

أضرار الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية والعلاجات دون استشارة الطبيب

وأوضحت نهى أن كورونا مرض فيروسي وليس بكتيريا، كما أنه يؤذي الجهاز المناعي ويضعفه، ويزيد فرصة حدوث بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية ما يجعل الجسم أكثر استقبالا للأوبئة.

«الصحة» توجه نصائح للمواطنين بشأن تناول المضادات الحيوية

ووجَّهت وزارة الصحة نصائح عدة إلى المواطنين، فيما يتعلق بتناول المضادات الحيوية بكثرة، واعتماد العديد من المواطنين عليها كعلاجٍ أساسي لجميع الأمراض، والتي جاءت كما يلي:

1 - استشارة الطبيب قبل تناول أي مضاد حيوي.

2 - عدم تناول المضادات الحيوية مع مختلف الأمراض أو مجرد شكوى الشخص من نزلة برد وغيرها، إلا إذا كان المرض نفسه يحتاج إلى مضاد حيوي.

3 - سوء استخدام المضادات الحيوية يفقدها فاعليتها فيما بعد.

3 - تناول المضادات الحيوية يتسبب في حرمان الفرد من فرص الشفاء.

4 - التعامل بحرص مع المضادات الحيوية.

وفي ذات الصدد، أصدرت هيئة الدواء بيانا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تحذر فيه من تعاطي حقنة البرد التي تضم خليطا من المضاد الحيوي والكورتيزون ومسكن للألم، في ظل استخدامها من جانب قطاع كبير في علاج نزلات البرد وكورونا.