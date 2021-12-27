وزير الكهرباء: «منعت ابني من التعامل مع الوزارة.. ومكتبي ما بيدخلش فلوس»

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، اليوم، إن هناك شركات مصرية تصنع محاولات الجهد الفائق وهذا تطور كبير للغاية، مشيرا إلى تركيب كل الكابلات الكهربائية في مصر، متابعا: «اعتمادنا على المنتج المحلي أمر نفضله، لكن لا بد من استخدام ذلك وفق المعايير العالمية».

الشركة المملوكة لوزير الكهرباء

وأضاف «شاكر» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن لديه شركة استثمارية يديرها ابنه، ومنعه من التعامل مع شركة الكهرباء لمنع تضارب المصالح.

منع ابنه من التعامل مع الكهرباء

وتابع وزير الكهرباء: «بحب دايما أمشي بما يرضي الله لغاية ما ربنا يأذن أو أسيب المكان، وأي حاجة بيعملها ابني دلوقتي بعد منعه من التعامل مع شركة الكهرباء بيعملها ببلاش، ومكتبي بيعمل دراسات ومبعملش فلوس، بس وزارة الكهرباء فيها كوادر ممتازة وبتقوم بدورها».

خطة مصر الفترة المقبلة في مجال الكهرباء

وأشار وزير الكهرباء، إلى أن مصر لديها مخطط لعمل 48 مركزا تابعا لشبكات توزيع الكهرباء، وحاليا يجري العمل على 15 مركز توزيع لاستمرارية التغذية، ويتم التنسيق مع وزارة البترول والكهرباء لبناء عدة محطات؛ لكي تصل نسبة الطاقة النظيفة المستخدمة في مصر خلال 2025 إلى 42%.