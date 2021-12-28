سجل محرك البحث المعلوماتي «جوجل» معدلًا مرتفعًا للبحث عن رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 دراجة نارية؛ للاستعلام عن قيمة المخالفات المالية على الدراجات النارية في موقع خدمات المرور الخاص بالنيابة العامة.

مخالفات الدراجات النارية

«الوطن» تقدم لقرائها معلومات عن كيفية البحث عن مخالفات السيارات، وكذلك رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 دراجة نارية كالتالي:

1. رابط الاستعلام عن مخالفات المرورهنا .

2. الضغط على خدمات نيابات المرور.

3. اختيار كلمة «استمرار» الموجودة أسفل أيقونة «استعلامات».

4. اختيار ما ترغب الاستعلام عنه سواء مخالفات رخص المركبات، أو مخالفات رخص القيادة.

5. يشترط للاستعلام عن مخالفات رخص القيادة، أن تكون الرخص مطورة «تحتوي علي الرقم القومي»، أما الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات يتم من خلال رقم الرخصة سواء المطورة أو غيرها.

6. كتابة البيانات الخاصة برخصة القيادة، من «الرقم القومي، نوع الرخصة سيارة دراجة نارية، المحافظة التابع لها وحدة التراخيص»، ثم الضغط على إجمالي المخالفات.

مخالفات لا يجوز التصالح فيها

وتقدم «الوطن» أيضا للقراء المخالفات التي لا يجوز التصالح فيها:

1- قيادة مركبة بدون لوحات أو استعمال لوحات مخالفة.

2- قيادة مركبة خالية من الفرامل.

3- القيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر.

4- السير عكس الاتجاه.

5- حيازة أجهزة تكشف أو تنذر بمواقع الرادار.

6- تعمد تعطيل حركة المرور.

7- الاعتداء على أحد أفراد المرور.

8- الامتناع عن تحميل ركاب أو طلب أجرة أكتر من المقرر أو نقل عدد ركاب أكثر من المقرر.

9- التحميل العشوائي لمركبات الأجرة.

10- استخدام أكثر من رخصة قيادة بصورة غير شرعية.

11- قيادة مركبات التوك توك بدون تراخيص.

12- عدم الإبلاغ عن التسبب في حادث وقع فيه مصابون وعدم الاهتمام بإسعافهم.

13- عدم الإبلاغ عن قائد المركبة أو عدم إرشاد رجال المرور عنه.

14- تركيب أجهزة تنبيه مخالفة «السرينة».