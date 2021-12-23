طرق الاستعلام عن مخالفات المرور «أون لاين».. اتبع هذه الخطوات

لا يسلم أحد من مخالفات المرور، فكثيرا ما يقود امتلاك الشخص لسيارة أو مركبة خاصة به، إلى ارتكاب مخالفات مرورية تعرضه للغرامة، لذا يكثر البحث دائمًا عن طرق الاستعلام عن مخالفات المرور، خاصة بعدما أتاح موقع النيابة العامة «خدمات المرور» من أجل الاستعلام عن مخالفات المرور «أون لاين» دون مشقة الذهاب إلى المكان لمعرفة المخالفات، وتجنبًا للزحام والانتظار طويلًا.

وبعدما أتاحت النيابة العامة موقع للاستعلام عن المخالفات تيسيرا على المواطنين، لجأ الكثيرين إلى الاستفادة من الخدمة المقدمة أون لاين والاستعلام عن مخالفات المرور من المنزل عن طريق الإنترنت.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية، وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور «أون لاين».

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور أون لاين

ويمكن الاستعلام عن مخالفات المرور سواء من خلال رقم لوحة السيارة أو ببطاقة الرقم القومي، عن طريق اتباع تلك الخطوات:

- قم بزيارة رابط موقع النيابات العامة.

بعد الدخول على موقع النيابة العامة ستجد 4 خدمات إلكترونية، أبرزها «خدمات نيابات المرور - خدمات النيابات الجنائية - خدمات نيابات الوثائق الشخصية - خدمات نيابات الأسرة».

وعلى الراغبين في الاستعلام عن مخالفات المرور، الضغط على خدمات نيابات المرور.

بعد الانتهاء من الخطوة السابقة، سيظهر لك 5 خدمات خاصة بالاستعلام عن المرور وهي: الاستعلام - خدمة متابعة الطلبات - التصالح الفوري - الدفع - التظلمات.

- ومن أجل الاستعلام، قم بالضغط على خيار الاستعلامات.

- بعدها سيظهر لك خياران، الأول مخالفات رخص المركبات، والثاني مخالفات رخص القيادة.

- اضغط على الخيار الأول مخالفات رخص المركبات.

- وبعدها يجب عليك إدخال نوع الرخصة، سواء كانت أرقام وحروف أم تحتوي على أرقام فقط.

- استمر في كتابة البيانات المطلوبة، واكتب نوع رخصتك ثم الضغط على إجمالي المخالفات.

- بعد الانتهاء من الخطوات السابقة سوف تظهر لك النتيجة وقيمة المخالفات.

بعد ظهور قيمة مخالفات المرور، سيكون متاح أمامك إما التظلم على قيمة المخالفات، أو الدفع «أون لاين» عن طريق بطاقات الائتمان وكروت «ميزة» الحكومية.