7 خدمات تقدمها «الهجرة» للمصريين بالخارج عبر موقعها.. أبرزها الشكاوى

على مدار 24 ساعة، أتاحت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عددا من الخدمات، للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، وذلك تسهيلا عليهم وتلبية لطلباتهم واحتياجاتهم، ويأتي ذلك ضمن أنشطة الوزارة في خدمة المصريين بالخارج.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خدمات وزارة الدولة للهجرة، للمصريين بالخارج، وفقا للموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

7 خدمات تقدمها «الهجرة» عبر موقعها الإلكتروني

1- خدمة بوابة الشكاوى الحكومية المنظومة الإلكترونية لبوابة الشكاوى الحكومية الموحدة.

2- دليل خدمات قطاع الأحوال المدنية الإلكترونية دليل خدمات قطاع الأحوال المدنية يتولى قطاع مصلحة الأحوال المدنية إصدار وتوثيق مستندات الميلاد والزواج والطلاق والوفاة داخل وخارج البلاد.

3- دليل الإسكان للمصريين بالخارج دليل وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمصريين بالخارج.

4- الخدمات الإلكترونية لإدارة الهجرة والجنسية الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

5- تعليمات وزارة الصحة والسكان لسلامة المسافرين التحديث السنوي لعام 2020 لدليل صحة المسافرين والخاص بمتطلبات التطعيم والتوصيات للمسافرين الدوليين والموقف الوبائي في دول العالم.

6- الخدمات المقدمة للطلبة المصريين العائدين من الخارج معلومات خاصة بالطلبة المصريين العائدين من الخارج.

7- معاملات التوثيق بالشهر العقار، دليل خدمات الشهر العقاري والتوثيق.

جدير بالذكر، أن وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، توفر خدمات ومبادرات عدة، تستهدف بها المصريين العاملين والمقيمين والدارسين بالخارج، لربطهم إشراكهم بالوطن الأم مصر، وللحفاط على اللغة والهوية العربية من الطمس.

وتعد مبادرة «اتكلم عربي»، أبرز المبادرات التي أطلقتها وزارة الهجرة، لخدمة أبناء المصريين بالخارج، حيث أطلقت الوزارة بروتوكولات تعاون عدة، ضمن هذه المبادرة، كي تتطور فيها، وآخرها قامت بإطلاق منصة إلكترونية للمبادرة «اتكلم عربي"»، وهي مبادرة تعليمية، تضم عددا من القصص والخرائط التي تعرض تاريخ مصر باللغة العربية، والتي تستهدف الأطفال المصريين بالخارج.