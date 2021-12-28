تفاصيل المرحلة التمهيدية للأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية

أطلقت وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية «الإدارة العامة للتعليم العام والأزهري» بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء شعلة أولمبياد المرحلة التمهيدية للمحافظات الحدودية بحضور اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي إطار اهتمام الدولة المصرية بمشاركة أبناء الشباب المصري بالمحافظات، خاصة المحافظات الحدودية في كل الأنشطة والفعاليات الرياضية والشبابية.

خريطة الأدوار التمهيدية وتضم 5 محافظات.. والختام في أسوان

«الوطن» حصلت على خريطة إقامة الأدوار التمهيدية، لفعاليات أولمبياد المحافظات الحدودية، والتي تتضمن تنظيم الفعاليات بين خمس محافظات هي الوادي الجديد ومطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر، على أن تقام الفعاليات النهائية والختامية بمحافظة أسوان سادس المحافظات الحدودية ، وجاءت على النحو التالي:

مسابقات الفتيات للمرحلة السنية من 15 إلى 19 سنة في رياضات

وتشمل كلا من (ألعاب القوى 100 متر، 800 متر -وثب طويل - تنس طاولة - كاراتيه «كاتا، كومتية» - شطرنج - كرة سرعة - كرة طائرة شاطئية -كرة طائرة - كرة سلة - كرة يد - ملاحة رياضية - خماسي قدم - سباحة «50 متر حرة، 50 متر باك»).

مسابقات الشباب للمرحلة السنية من 15 إلى 23 سنة

وتتضمن رياضات (ألعاب القوى «100 متر، 800 متر- وثب طويل - تنس طاولة - كاراتيه «كاتا ، كومتيه» - شطرنج - كرة سرعة - كرة طائرة شاطئية - كرة طائرة - كرة سلة - كرة يد - ملاحة رياضية - خماسي قدم - سباحة «50 متر حرة، 50 متر باك» - قدم شاطئ - كرة طائرة جلوس - تنس طاولة معاقين).

ويعتمد نظام الأولمبياد، التي تقام برعاية وزارة الشباب والرياضة تصعيد الفائزين الأوائل من كل محافظة للمشاركة في فعاليات اللقاء الختامي بمحافظة أسوان خلال الأسبوع الأخير من شهر فبراير 2022م.

وكان اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، قد أعلن عن إطلاق شعلة النسخة الثالثة لـ«أولمبياد المحافظات الحدودية» والتي تستمر فعالياتها بمشاركة مئات الطلاب من الجامعات الحكومية والخاصة ومراكز الشباب والأندية ومراكز الشباب وطلاب وزارة التعليم والأزهر الشريف.