200 مشارك ببرنامج «أمل مصر لأبناء المحافظات الحدودية» يزورون المتحف المصري

استضاف المتحف المصري بالتحرير اليوم، 200 شاب وفتاة من المشاركين فى برنامج «أمل مصر لأبناء المحافظات الحدودية» من ست محافظات، هي شمال سيناء وجنوب سيناء، الوادى الجديد، أسوان، البحر الأحمر ومحافظة مطروح، وذلك ضمن سلسلة الزيارات التي سيقومون بها لمختلف المتاحف والمواقع الأثرية المصرية، التي استهلوها بزيارة منطقة الأهرامات يوم الاثنين الماضي.

جولة بالقاعات المختلفة للمتحف

واستقبل المشاركين بالبرنامج صباح عبد الرازق مدير عام المتحف، وجرى اصطحابهم في جولة بالقاعات المختلفة للمتحف، حيث أعربوا عن سعادتهم بزيارة المتحف، كما حرصوا على تسجيل زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية لهم.

زيارات مجانية

وتأتي هذه الزيارة، في إطار التعاون المثمر بين وزارتي السياحة و الاثار والشباب والرياضة، وحرص وزارة السياحة والآثار على الاستفادة من هذه البرامج والملتقيات والمعسكرات، لرفع الوعي السياحي والأثري لأبناء الشعب المصري، وتعريفهم بالمواقع الأثرية في مصر وبحضارة أجدادهم العريقة، وذلك من خلال منح زيارات مجانية لهم.