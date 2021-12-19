«الشباب والرياضة» تطلق النسخة الأولى من ملتقى مواجهة الشائعات بعد قليل

تنطلق بعد قليل، فعاليات النسخة الأولى من الملتقى الأول لمواجهة الشائعات وتحديات الأمن القومي برعاية المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تحت شعار «نحو إعادة بناء الوعي وتشكيل الشخصية» في الفترة من 19 إلى 21 ديسمبر الجاري.

ويناقش الملتقى عددًا من المحاور، منها دور الإعلام في مواجهة الشائعات، والشباب بين صناعة الشائعة والتصدي لها والإجراءات القانونية والجهود التشريعية لمواجهة الشائعات، بحضور عدد من الوزراء والخبراء والمتخصصين.

برنامج التصدي للشائعات يصل إلى قطاعات عريضة من الشباب والطلائع

ويزداد الأثر السلبي لـ الشائعات مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، وبرامج المحادثات الفورية، نظرا لما تملكه من أدوات تفاعلية من انتشار وسرعة مع التأثير في الرأي العام.

من جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن عقد الملتقى يأتي تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، نحو التوسع في تنفيذ البرنامج القومي لمواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي، الذي أطلقته الوزارة في نوفمبر من العام الماضي، في 11 محافظة في المرحلة الأولى منه وهي «القاهرة، الإسكندرية، مطروح، أسيوط، سوهاج، المنيا، الوادي الجديد، الشرقية، الغربية، السويس، بورسعيد»، من خلال الكوادر الشبابية المدربة والمؤهلة داخل أكاديمية ناصر العسكرية العليا ووزارة الشباب والرياضة، حيث جرى تقديم محتوى علمي جرى إعداده ومراجعته من قبل متخصصين واعتماده من المجلس الأعلى للجامعات.

وزير الرياضة: البرنامج يصل إلى مراكز الشباب والأندية

وأضاف الوزير، أن البرنامج استطاع خلال تلك الفترة الوصول إلى قطاعات عريضة من شباب وطلائع مصر في مراكز الشباب، الأندية، المدارس، الجامعات، الجمعيات، والمؤسسات المختلفة، والبرنامج مستمر في الوصول إلى كافة فئات المجتمع، إذ يستهدف الوصول بالمشاركين إلى حالة من التفكير النقدي السليم في التعامل مع كل ما يشاهده ويقرأه ويسمعه، وصولًا إلى مجتمع قادر على التعامل مع التحديات ومتغيرات العصر.

من المقرر أن يحضر الملتقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.