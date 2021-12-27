رئيس جامعة الأزهر يدشن مبادرة للتوعية بترشيد استخدام المضادات الحيوية

أكد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ على مواجهة جميع التحديات المجتمعية، التي تواجه المجتمعات محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، انطلاقًا من عالمية رسالة الأزهر الشريف، بداية من تصحيح المفاهيم المغلوطة، ونشر الوعي، ومواجهة التلوث الفكري، بجانب التصدي لجميع صور التلوث وأشكاله.

جامعة الأزهر

وأوضح رئيس جامعة الأزهر خلال كلمته في انطلاق المبادرة التي نظمتها جامعة الأزهر بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية برئاسة الدكتورة نعيمة القصير، ممثل المنظمة بالقاهرة؛ للتوعية بترشيد استخدام المضادات الحيوية، والتي نظمتها كلية الصيدلة بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، برئاسة الدكتورة أماني الشريف، عميدة الكلية، بالتعاون مع كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم في عامها الرابع.

وتابع، أن الجامعة قامت بتنظيم عديد من الفعاليات من خلال قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تضمنت تنظيم قوافل طبية جابت جميع ربوع الوطن، بجانب ذلك نظمت الجامعة الأسبوع الماضي المؤتمر الدولي الثالث للمناخ والذي عقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ولفيف من الوزارات والمؤسسات المعنية.

جامعة الأزهر تعد من أعرق وأقدم الجامعات

وأضاف رئيس الجامعة أن جامعة الأزهر تعد من أعرق وأقدم الجامعات؛ حيث تضم 86 كلية في جميع محافظات الجمهورية، بجانب 52 مركزًا بحثيًّا، إضافة إلى خمسة مستشفيات جامعية تقدم خدمات طبية للمترددين عليها بالمجان في جميع محافظات الجمهورية.

وأشار إلى أن جميع كليات الجامعة ومراكزها البحثية تعمل على خدمة المجتمع ومواجهة جميع الظواهر السلبية. وحذر رئيس الجامعة من الشائعات والانسياق خلفها؛ لأنها تسعى للنيل من وحدة واستقرار الأوطان.

وفي ختام كلمته وجه الشكر لكلية الصيدلة بنات جامعة الأزهر بالقاهرة برئاسة الدكتورة أماني الشريف، عميدة الكلية؛ لجهودها في التوعية بمخاطر المضادات الحيوية على مدار أربع سنوات، مثمنًا تلك الجهود، وداعما لها في سبيل نشر هذه الثقافة في المجتمع، وفي جميع كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لقطاع الوجه البحري، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاعي المستشفيات وخدمة المجتمع، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتورة كوثر محمود، نقيبة التمريض، عضو مجلس الشيوخ المصري، والدكتورة شيرين عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية بهيئة الدواء المصرية، والدكتور ياسر حلمي مدير مكتب التميز الدولي بجامعة الأزهر، وعمداء ووكلاء كليات الجامعة، إضافة إلى عديد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكليات فرع البنات.