أسرة طالب تناشد رئيس جامعة الأزهر بحل مشكلته: حضر في كلية واتسجل بأخرى

ناشدت أسرة الطالب محمد طه شعبان، الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، التدخل لحل مشكلة الطالب، حيث تم ترشيح الطالب لكلية التربية بنين بتفهنا الأشراف شعبة المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم، وتوجه إلى الكلية وقام بأداء اختبارات القدرات المحددة له من قبل الكلية بعد أن قام بتسديد الرسوم، ولكن الطالب فوجئ بأنه تم تسجيله في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين في القاهرة.

ولي أمر الطالب: حضر الدراسة في كلية وتفاجأ أنه مسجل في أخرى

وقال طه شعبان ولي أمر الطالب «محمد»، إنه تم إبلاغه من مسؤولي كلية التربية بنين بتفهنا الأشراف بجامعة الأزهر، أنه تم إرسال اسمه وعدد آخر من زملائه بعد نجاحهم في القدرات كتابيا بعد وجود مشكلة في السيستم، وبالفعل انتظم الطالب في المحاضرات في الكلية ليتفاجأ بعد شهر، بأنه تم تسجيله في كلية الدراسات الإسلامية بالقاهرة.

وأضاف «شعبان» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تواصل مع الأساتذة في الكلية وأكدوا لهم أنهم أجروا الاختبار له وأنه نجح بالفعل، موضحا أنهم عندما طلبوا من عميد الكلية الإفادة بأداء الطالب اختبار القدرات للالتحاق بالكلية، أبلغوه أنه غير مقيد علي السيستم، مؤكدا أن نجله قام بعمل الاختبارات ونجح فيها وفق ما أكده أساتذه الكلية.

ولي أمر الطالب يطالب رئيس جامعة الأزهر بالتدخل

وناشد «شعبان» والد الطالب محمد، الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، والمسؤولين بالجامعة، بالتدخل لحل مشكلة الطالب حفاظا على مستقبله التعليمي، ولعدم قدرة الطالب على السفر من المنوفية إلى القاهرة يوميا، ورغبته في الالتحاق بكلية التربية بتفهنا الأشرف.