وزير الشباب: حققنا أرباحا بقيمة مليار و600 مليون جنيه من خلال الاستثمار

وجّه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الشكر للجنة الشباب بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين، على تعاونها المستمر مع الوزارة، من خلال إلقاء النواب الضوء على المشكلات التي تواجه الشباب، وهو ما يساعد الوزارة في سرعة حلها.

وزير الشباب والرياضة

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب؛ لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بمشاكل النواب في دوائرهم الانتخابية.

وأكد الوزير أن لجنة الشباب شريك في النجاحات التي حققتها الوزارة ، من خلال متابعتها المستمرة لمشاكل الشباب، مؤكدا أنه قام بإرساء فريق عمل بالوزارة قائم على التعاون والسير في اتجاه واحد مع لجنة الشباب، قائلا: «اللجنة والنواب ساعدونا في رؤية ما لا تشاهده الوزارة ويقومون بدور كبير معنا».

مجلس النواب

وعلق وزير الشباب على طلب الإحاطة المقدم من النائب مكرم رضوان بشأن تأثير الملاعب الخماسية على الرياضة، قائلا: «إن الوزارة وضعت مشروعا قوميا لتنجيل الملاعب وتم الانتهاء من تنجيل 3200 ملعب، من إجمالي 4700 ملعب».

وأشار إلى أن معظم مراكز الشباب لا يتوافر بها سوى مساحات أراض تتوافق مع إنشاء الملاعب الخماسية، إذا كانت المساحة أكبر يتم التعامل معها بنفس الحجم الموجود ولا يتم تحويلها إلى خماسية، مؤكدا أن خطة الوزارة تقوم على إعطاء مراكز الشباب شكلا حضاريا، وثقافيا من خلال إنشاء ملاعب ومبنى على حساب المساحة.

وأكد الوزير أن مراكز الشباب تحظى باهتمام أكبر من الدولة، حيث تدعم الوزارة ما يقرب من 5 آلاف مركز على مستوى الجمهورية، كما تدعم أيضا عددا كبيرا من الأندية الشعبية.

وفي رده على سؤال حول دور الوزارة في الاهتمام بالنشء ومدى تنسيقها مع وزارة التربية والتعليم بذلك الشأن، أكد وزير الشباب أن الوزارة وضعت خطة متكاملة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، لتنمية التنشئة الاجتماعية للنشء، وذلك من خلال التنسيق مع لجنة متخصصة في أصول التربية، وأكدت اللجنة أهمية مراكز الشباب، إلى جانب دور الأسرة والمدرسة ودور العبادة في تشكيل شخصية النشء.

تأسيس الاتحاد الرياضي المدرسي

وأشار إلى أن الوزارة لها دور في تأسيس الاتحاد الرياضي المدرسي برئاسة وزير التربية والتعليم، ودورها الكبير في دوري المدارس، إلى جانب عدد كبير من المشروعات الأخرى.

وأكد وزير الشباب أن الوزارة لا تهتم بكرة القدم فقط؛ ولكنها تقيم ملاعب متعددة الأغراض من أجل ممارسة باقي الألعاب، مشيرا إلى أن الوزارة نجحت في تحقيق استثمارات بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال نظام الـbot ، بلغت ما يقرب من مليار و600 مليون جنيه.