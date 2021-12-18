وزير الشباب و4 محافظين يشهدون فعاليات منتدى برلمان شباب شمال الصعيد

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف فعاليات المنتدى الأول لبرلمان شباب شمال الصعيد ، الذي تنظمه الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني،وذلك بمحافظة المنيا،وفي حضورالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط وبعض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ،وقام بإدارة الحوار محمود جابر المتحدث الرسمي باسم برلمان وزارة الشباب والرياضة ، حيث تم عقد لقاء حواري ،تناول عددا كبيرا من الملفات الحيوية التي تهم الشباب وتهم المواطن في كافة شئون حياته،وبعض القضايا الوطنية التي تتطلب رفع الوعي المواطن بجهود ومشروعات الدولة في مختلف المجالاتحيث أكد محافظ بني سويف على أهمية المنتديات الشبابية في تنمية الوعي لدى الشباب والوصول لتصورات عملية للاستفادة من القدرات والإمكانات الشبابية وإدماجها في الرؤية التنموية للدولة المصرية 2030، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاسيما وأن هذه الفترة "منذ توليه المسؤولية في البلاد" والشباب محور اهتمام من منطلق إيمان الرئيس بقدرات الشباب المصري على دفع جهود التنمية في شتى المجالات،

وأنهم قوة الحاضر والأمل في مستقبل مشرق، وذلك ما تمت ترجمته عملياً بداية من 2016 حتى يومنا هذا، والتي بدأت بإقامة فعاليات شبابية محلية وإقليمية وعالمية وتمكين فعلي للشباب من خلال مشاركتهم الفعلية في إدارة الدولة المصرية بشكل عملي وغير مسبوقوأشار المحافظ إلى أن بني سويف حالياً تعمل بإدارة وقيادة شابة ، مع تكامل الخبرات المحلية الحالية، لاسيما وأن المحافظة حاليا بها أصغر محافظ شاب في تاريخ مصر، ويعاونه اثنان من الشباب، وذلك كان حافزاً للاستمرار في تحويل فكر ورؤية القيادة السياسية لواقع عملي على أرض المحافظة وإتباع نفس النهج وتنظيم فعاليات على غرار الفعاليات الشبابية الكبرى التي أطلقتها الدولة تحت إشراف ودعم مباشر من القيادة السياسية.

وأضاف محافظ بني سويف أنه تم "على مدار عامين"تشكيل مجلس استشاري للشباب يضم خيرة عقول أبناء المحافظة ، وتنفيذ مبادرة تأهيل وتمكين لمجموعة كبيرة من الشباب، وإسناد مهام قيادية لهم"تطوعاً" لمساعدة رؤساء الوحدات المحلية في تنفيذ الخطط الخدمية والتنموية،وأسفر ذلك عن نتائج ومشروعات تنموية أسهمت بشكل واضح في إثراء منظومة العمل الإداري والتنفيذي.

وأشار محافظ بني سويف إلى أن الشباب عنصر فاعل في الخطة التنموية للدولة على أرض المحافظة ومتابعة والإشراف على المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"لتطوير الريف، وكذا مبادرات دعم قطاع الصحة مثل مبادرة 100 مليون صحة،وغيرها من الأعمال التي عكست قدرة شباب المحافظة على العطاء والاندماج الإيجابي في دعم الرؤية التنموية المصرية