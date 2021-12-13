وزير الشباب يعلن نجاح مبادرة «الرياضة من أجل التنمية» بـ17 محافظة

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الرياضة من الأهداف السامية التي يسعى إليها جميع أبناء المجتمع، مشيراً إلى أن الوزارة بدأت في تنفيذ مبادرة بالاشتراك مع منظمة «اليونيسيف»، وهي مشروع «الرياضة من أجل التنمية»، حيث حققت هذه المبادرة نجاحاً كبيراً في 18 محافظة بمختلف أنحاء الجمهورية.

وقال وزير الشباب والرياضة، في تصريحات له من محافظة جنوب سيناء اليوم الاثنين، إنه قام بزيارة مدينة الطور، على هامش مشاركته في مؤتمر مكافحة الفساد المنعقد بمدينة شرم الشيخ، موضحاً أنه قام بزيارة معسكر «الرياضة من أجل التنمية» في إستاد الطور، لمتابعة البرنامج الذي يحقق نجاحات كبيرة للفتيات على كافة مستويات الحياة.

وزير الشباب يحيي طالبة من الأزهر الشريف

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن معسكر الرياضة من أجل التنمية المقام بإستاد الطور بجنوب سيناء، بمشاركة أبناء وبنات مدن الطور وأبو زنيمة ورأس سدر وأبو رديس وشرم الشيخ، وذلك ضمن فعاليات معسكرات البرنامج، الذي تنفذه الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف.

وقال إن الهدف من المعسكر تعليم الفتيات الاعتماد على الذات، والانخراط في المجتمع، ومحاربة الأفكار المتطرفة، وتنمية المهارات الرياضية.

وقام الوزير، خلال الزيارة، بالاستماع إلى طالبة بالأزهر الشريف حول فائدة البرنامج بالنسبة لها، حيث أكدت انها استفادت خلال أربع ساعات فقط من حضورها، أن الفتاة هي أساس المجتمع، ويجب أن تكون الفتاة قادرة على تحدي الصعاب، وتحديد أهدافها وتحقيق طموحها، وألقى الوزير التحية عليها قائلاً: «البرنامج كده نجح».

18 ألف فتاة تستفيد من البرنامج

من جانبها، قالت الدكتورة غادة جمال الدين، مدير عام بوزارة الشباب والرياضة، في تصريح لـ«الوطن»، إن معسكرات مبادرة الرياضة من أجل التنمية بدأت في محافظتين فقط في البداية، هما أسيوط وقنا، وخلال عام جرى تنفيذه في 18 محافظة، بينها جنوب سيناء، وهي المرة الثانية التي يجري فيها تنفيذ البرنامج في محافظة جنوب سيناء.

وأضافت أنه يجري تدريب نحو 18 ألف فتاة على مستوى المحافظات المشاركة في المعسكر، على عدة محاور منها: اكتشاف الذات، واكتشاف الآخرين، والقدرات والأخلاق، والمهارات الحياتية وإحداث التغيير، وذلك من خلال ممارسة الرياضة، والتدريب على الألعاب المُدرجة بالدليل الإرشادي للمدربات الخاص بالبرنامج، والمعد من شركة «اسبير» للتدريب.

وقالت إنه جرى الاستعانة بمدربات من محافظات الصعيد، لتدريب مدربات جنوب سيناء، موضحةً أن المعسكر يعزز التنمية المجتمعية من خلال ممارسة الرياضة تحت شعار «لياقتي.. مهاراتي»، والعمل على نشر وتوسيع القيم المجتمعية، في ضوء استراتيجية وزارة الشباب والرياضة الهادفة إلى نشر ثقافة الممارسة الرياضية داخل المجتمع.

مواجهة الظروف الحياتية

في السياق، قال اللواء أيمن الشريف، السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، خلال جولته مع وزير الشباب والرياضة، إن معسكر مبادرة الرياضة من أجل التنمية يساعد فتيات جنوب سيناء على اكتساب مهارات جديدة لمواجهة الظروف الحياتية، خاصةً أن بنات المحافظة يحتجن هذه المهارات في التنمية الحقيقية، التي تحدث على أرض المحافظة.

وأضاف أن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، يحرص على أن تكون الفتاة السيناوية مثل الرجل، تشارك في كل المحافل وتمارس الرياضة.

رافق الوزير خلال الزيارة كل من سونيا دنيا، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، وغادة جمال، مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، ومحمد فتحي، مدير مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، وأحمد عبد العزيز، وكيل المديرية.