أسعار «شيفروليه أوبترا 2022» في مصر.. تصل إلى 231 ألف جنيه

ارتفعت أسعار عدة طرز مختلفة للسيارات المالكي في السوق المحلي، خلال العام الجاري، وذلك بسبب الزيادات الرسمية من الوكيل أو نتيجة لزيادة الطلب وقلة المعروض من السيارات تحت مسمى «الأوفر برايس»، ومع اقتراب نهاية 2021، تراجعت قيمة الأوفر برايس على عدد من السيارات من ضمن القائمة سيارة «شيفروليه أوبترا» لتصل إلى 5,000 جنيه على بعض فئاتها المتاحة في مصر.

وخلال السطور التالية، قائمة الأسعار الرسمية للسيارة «شيفروليه أوبترا موديل 2022»، وأهم التجهيزات والمواصفات الخاصة بالسيارة، حسب المًعلن من الوكيل المحلي لها في مصر:

قائمة أسعار أوبترا 2022

تنتمي السيارة لفئة السيارات السيدان، وتتوافر في السوق المحلي بـ 4 فئات مختلفة التجهيزات، بأسعار:

-الفئة الأولى بسعر 201,500 جنيه.

-الفئة الثانية بسعر 208 آلاف جنيه.

-الفئة الثالثة بسعر 224,500 جنيه.

-الفئة الرابعة بسعر 231 ألف جنيه.

تجهيزات ومواصفات أوبترا 2022

تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.5 لتر، 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 110 أحصنة، وعزم أقصى للدوران 147 نيوتن/ متر.

المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم/ساعة في غضون 13.2 ثانية.

تستهلك السيارة متوسط 7.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

تصل السرعة القصوى للسيارة 170 كم/ ساعة.

تأتي السيارة بأبعاد «4597 ملم الطول، 1736 ملم العرض، 1462 ملم الارتفاع، 2640 ملم طول قاعدة العجلات»، وترتفع عن الأرض 173 ملم، وتصل سعة الصندوق الخلفي إلى 410 لترات.

تتوافر السيارة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان منها: «وسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD، مصابيح ضباب أمامية وخلفية، جنوط 15 بوصة، مرايات جانبية كهربائية، ونظام ذكي لركن السيارة».