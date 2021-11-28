قائمة أسعار وتجهيزات «شيفروليه أوبترا 2022» في مصر.. بزيادة 25 ألف جنيه

تستمر سلسلة الزيادات السعرية الواقعة على عدد كبير من الطرازات المختلفة للسيارات الملاكي داخل السوق المحلية، موديل العام الجديد 2022، ومن ضمن القائمة سيارة «شيفروليه أوبترا» والتي ارتفعت أسعارها بزيادة غير رسمية بسبب «الأوفر برايس» بواقع 25 ألف جنيه، حسبما أعلن عنه عدد من الموزعين للسيارة في مصر.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية قائمة الأسعار الرسمية للسيارة «شيفروليه أوبترا 2022» في السوق المحلية، وأهم التجهيزات والمواصفات الخاصة بالسيارة.

-تنتمي السيارة لفئة السيارات السيدان، وتتوافر داخل السوق المحلية بـ 4 فئات مختلفة التجهيزات، بأسعار:

الفئة الأولى بسعر 201.500 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 208.000 جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 224.500 جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 231.000 جنيه.

-تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 110 أحصنة، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 147 نيوتن/متر.

-المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

-تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

-تستهلك السيارة متوسط 7.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

-تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم/ساعة في غضون 13.2 ثانية.

-تصل السرعة القصوى للسيارة 170 كم/ساعة.

-تأتي السيارة بأبعاد (4597 ملم الطول، 1736 ملم العرض، 1462 ملم الارتفاع، 2640 ملم طول قاعدة العجلات).

-ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 173 ملم.

-تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 410 لترات.

-تتوافر السيارة مزودة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها «وسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، مصابيح ضباب أمامية وخلفية، وجنوط 15 بوصة، ومرايات جانبية كهربائية، ونظام ذكي لركن السيارة، ومانع لإدارة المحرك، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، ومكيف هواء، وخاصية التحكم في مستوى الصوت عبر عجلة القيادة».