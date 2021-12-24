«شيفروليه» تتربع قائمة الأكثر مبيعا للشاحنات منذ بداية 2021

سجل معدل مبيعات الشاحنات خلال الفترة من شهر يناير وحتى أكتوبر الماضي ارتفاعًا بنسبة وصلت إلى 43.7% بعدد 41,663 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام المنصرم 2020 حيث سجلت عدد 29,003 مركبة، حسب التقرير الأخير الصادر من مركز معلومات سوق السيارات «الأميك».

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن»، ترتيب الشركات الأكثر مبيعا لمركبات الشاحنات داخل السوق المحلي المصري خلال 10 أشهر من العام الجاري 2021.

ترتيب الشركات الـ10 الأكثر مبيعًا للشاحنات في 2021

- شيفروليه، سجلت ارتفاعا في معدل مبيعاتها بعدد 30,913 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت عدد 22,869 مركبة.

- نيسان، سجلت ارتفاعا في معدل مبيعاتها بعدد 3,715 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت عدد 2,695 مركبة.

- تويوتا، سجلت ارتفاعا في معدل مبيعاتها بعدد 1,912 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت عدد 1,391 مركبة.

- سوزوكي، سجلت ارتفاعا في معدل مبيعاتها بعدد 1,640 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت عدد 190 مركبة.

- مرسيدس بنز، سجلت ارتفاعا في معدل مبيعاتها بعدد 1,112 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت عدد 801 مركبة.

- فيات، سجلت ارتفاعا في معدل مبيعاتها بعدد 918 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت عدد 364 مركبة.

- ميتسوبيشي، سجلت ارتفاعا في معدل مبيعاتها بعدد 630 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت عدد 340 مركبة.

- جي أم سي، سجلت ارتفاعا في معدل مبيعاتها بعدد 268 مركبة.

- جريت وول، سجلت ارتفاعا في معدل مبيعاتها بعدد 189 مركبة.

- فولفو، سجلت ارتفاعا في معدل مبيعاتها بعدد 124 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت عدد 16 مركبة.