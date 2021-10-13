شيفروليه وتويوتا الأكثر مبيعا لمركبات الأوتوبيس والميكروباص في 2021

سجل معدل مبيعات مركبات الأوتوبيس والميكروباص، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 2021، انخفاضا داخل السوق المحلي المصري بنسبة وصلت إلى 6.5% بـ15 ألفا و629 مركبة، حسب التقرير الأخير الصادر من مركز معلومات سوق السيارات «الأميك».

شيفروليه وتويوتا الأكثر مبيعا حتى أغسطس 2021

وترصد السطور التالية ترتيب الشركات الأكثر مبيعا لمركبات الأوتوبيس والميكروباص منذ بداية العام الجاري، مقارنة بمعدل مبيعات كل شركة خلال الفترة من يناير حتى شهر أغسطس للعام 2020.

- شيفروليه، بانخفاض في معدل مبيعاتها بـ3 آلاف و76 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال 2020 حيث سجلت 3 آلاف و808 مركبة.

- تويوتا، بانخفاض في معدل مبيعاتها بـ2962 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال 2020 حيث سجلت 3 آلاف و866 مركبة.

- كينج لونج، بانخفاض في معدل مبيعاتها بـ2930 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال 2020، حيث سجلت 3 آلاف و379 مركبة.

- سوزوكي، بارتفاع في معدل مبيعاتها بـ2329 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال 2020، حيث سجلت 1696 مركبة.

- جولدن دراجون، بانخفاض في معدل مبيعاتها بـ2119 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال 2020، حيث سجلت 2380 مركبة.

- بريليانس، بارتفاع في معدل مبيعاتها بـ485 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال 2020 حيث سجلت 291 مركبة.

- فوتون، بارتفاع في معدل مبيعاتها بـ404 مركبات، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال 2020، حيث سجلت 200 مركبة.

- شينراي، بارتفاع في معدل مبيعاتها، حيث سجلت 378 مركبة.

- جوي لونج، بارتفاع في معدل مبيعاتها، حيث سجلت 335 مركبة.

- هيونداي، بارتفاع في معدل مبيعاتها بـ224 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال 2020، حيث سجلت 101 مركبة.

- مرسيدس، بانخفاض في معدل مبيعاتها بـ170 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال 2020، حيث سجلت 267 مركبة.