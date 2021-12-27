تامر حسني: «بفكر في الاعتزال من فترة طويلة» «فيديو»

أحيا الفنان تامر حسني، حفلا غنائيا في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن «إكسبو 2020 دبي»، وسط حضور جماهيري كبير وضخم؛ احتفالا بالكريسماس.

وعقب الاحتفال، قال «حسني» لوسائل الإعلام التي كانت حاضرة الحفل: «شكرا لكل الصحافة التي تواجدت في الحفل؛ لأنها حاجة مهمة وتبرز مجهودنا».

وردا على سؤال برنامج يلا سوشيال، المذاع على قناة أبو ظبي، بشأن إمكانية اعتزاله، قال: «فكرة الاعتزال موجودة من زمان، ولكن لا تزال لدي أحلام تانية بسعى لها».

تامر حسني يظهر في رأس السنة مع منى الشاذلي

ومن المقرر، أن يحل تامر حسني ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي، في لقاء استثنائي ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، في التاسعة مساءً الجمعة المقبلة، على قناة cbc.

تامر حسني يكشف كواليس مشواره الفني

وتدور كواليس اللقاء عن نجاحات تامر حسني خلال مشواره الفني، سواء في التمثيل أو الغناء على مدار 20 عامًا، منذ ظهوره على الساحة الفنية لأول مرة وحتى الآن.

كما يحكي تامر حسني لأول مرة عن بدايات ظهور موهبته الغنائية على «سلالم الجامعة»، وكيف كانت كواليس ظهوره الأول من خلال شاشة التلفزيون المصري الذي كان بداية انطلاقه في مشوار النجومية.